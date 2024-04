Ruspe di nuovo in azione stamane sul lungomare Cristoforo Colombo a Carini nel palermitano. E’ stata abbattuta una villetta abusiva già acquisita al patrimonio comunale. “Sempre stamattina è stata conclusa la demolizione di un immobile su due piani, con annesso porticato e locale accessorio, al civico 74 in via Platani, poco distante dalla scogliera di Marinalonga. I lavori erano iniziati il 7 aprile”, afferma il sindaco Giovì Monteleone. Entrambi gli interventi sono finanziati con fondi del Pnrr.

“Altre quattro demolizioni verranno completate entro maggio – aggiunge il sindaco – le aree saranno tutte bonificate. Entro l’anno decadrà ogni divieto di balneazione lungo la costa perché gli esami delle acque hanno più volte confermato l’assenza di inquinamento. Contiamo di assegnare la gestione di una parte dei litorali liberati dagli abusi edilizi ai privati per attivare stabilimenti balneari sin dal prossimo anno”.

Lavori di bonifica dopo le demolizioni saranno finanziati con Pnrr

Grazie ai fondi del Pnrr dopo le demolizioni, partono i lavori di bonifica della costa carinese. L’intervento che interessa il tratto che va dal sottopasso del torrente Milioti all’incrocio con via Mattarella, circa un chilometro e mezzo, durerà sette mesi.

Le ruspe sono entrate in azione questa mattina per rimuovere la discarica di sfabbricidi e terra di riporto che nella zona è stata creata negli anni. “Adesso che le costruzioni non ci sono più, la spiaggia si è ripresa il suo posto grazie all’azione del mare che avendo spazio libero ha potuto depositare la sabbia – dice il sindaco Giovì Monteleone – Sono certo che togliendo la discarica l’arenile continuerà a espandersi e il sogno di ripristinare lo stato originario dei luoghi si avvererà”.

L’intervento prevede anche la demolizioni di altre nove costruzioni abusive, acquisite al patrimonio comunale, ed è stato finanziato dal ministero dell’Interno, da Italia domani e dall’unione europea con il Pnrr nell’ambito della rigenerazione urbana. Ad aggiudicarsi la gara, con un ribasso d’asta del 36,26%, l’impresa Servizi&appalti di Fanara Calogero. La fine dei lavori è prevista a ottobre.

