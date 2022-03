Cancellati i voli diretti da Palermo a Lisbona da parte di Ryanair. In questi giorni la compagnia irlandese sta spedendo le mail di cancellazione a quanti avevano prenotato i voli per la prossima primavera ed estate.

La decisione è stata presa a causa problemi legati al mantenimento degli slot presso l’aeroporto della capitale portoghese. Il collegamento era stato presentato la scorsa estate in piena pandemia. La Ryanair aveva assicurato che dal primo novembre del 2021 per la prima volta si poteva raggiungere la capitale portoghese con il volo diretto dall’aeroporto Falcone Borsellino al Portogallo.

“La rotta da e per Palermo – avevano detto dalla compagnia – è una delle novità che la compagnia low cost lancia per la prossima stagione invernale. Questo contribuirà a potenziare il traffico aereo e contribuirà alla ripresa dell’industria del turismo e sosterrà il turismo mentre l’Europa riapre e i tassi di vaccinazione continuano ad aumentare”.

Purtroppo alla fine non è stato così. Sulla vicenda il Ceo della compagnia Michael O’Leary ha scritto una nota al primo ministro portoghese Antonio Costa.

“Nella lettera del 16 febbraio 2022, chiedevo di rilasciare i 18 slot giornalieri Tap all’aeroporto di Lisbona Portela per la stagione estiva 2022, che sono slot che TAP non può e non utilizzerà, a causa della riduzione del loro flotta. – scrive il Ceo di Ryanair – Siamo dispiaciuti di non aver ricevuto alcuna risposta da voi.

I 18 slot giornalieri inutilizzati per la stagione 22, in modo da poter mantenere altri 3 aeromobili. consegna 1 milione di passeggeri e 150 posti di lavoro a Lisbona quest’estate. Se non avremo risposte saremo costretti ad annunciare la chiusura di 20 rotte da Lisbona quest’estate, il trasferimento di questi 3 velivoli su aeromobili a basso costo fuori dal Portogallo”.