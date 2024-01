Come candidarsi

Recruiting day per le compagnie aeree low-cost Ryanair e Wizz Air. Al via le nuove assunzioni per hostess e steward di bordo in tutta Italia, reclutamento anche in Sicilia. Periodicamente vengono organizzati cabin crew day, ossia incontri finalizzati alla selezione del personale di bordo, in vista delle prossime assunzioni. Nel mese di gennaio, si svolgeranno i colloqui di lavoro per chiunque voglia prestare servizio a bordo delle compagnie sopracitate.

Le date in cui candidarsi

I cabin crew day sono appuntamenti dedicati al reclutamento degli assistenti di volo Ryanair che si svolgono in presenza presso diverse città in Italia e in Europa. Vi è anche l’opportunità di svolgere la selezione da remoto in via telematica, una modalità nuova introdotta con la pandemia da Covid e ancora disponibile.

Le selezioni sono gestite da Crewlink che è il partner di reclutamento ufficiale per Ryanair Holdings Plc che include: Ryanair Dac, Ryanair Uk, Buzz, Laudamotion e Malta air. Vediamo le prossime date relative al luogo di reclutamento.

Le date

Ryanair:

17 gennaio: Roma

18 gennaio: Bologna

22 gennaio: Napoli

24 gennaio: Palermo

25 gennaio: Catania

26 gennaio: Bari

27 gennaio: Bergamo

Wizz air:

18 gennaio: Roma e Catania

Requisiti per la candidatura

possesso di passaporto europeo o britannico (EU/UK);

altezza compresa tra 157 cm e 188 cm;

età non inferiore ai 18 anni;

ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;

buone doti natatorie con capacità di nuotare 25 metri senza aiuti;

flessibilità e disponibilità a lavorare su turni;

personalità socievole e amichevole;

predisposizione alle relazioni con il pubblico per fornire un eccellente servizio ai clienti;

passione per i viaggi e per la conoscenza di nuove persone

Corso di formazione gratuito Ryanair

I candidati selezionati dovranno partecipare ad un corso di formazione gratuito per il personale di bordo. Il percorso formativo avrà una duratura di circa 6 settimane, al termine del quale, coloro che avranno superato positivamente il training verranno assunti.

