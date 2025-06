Si terrà sabato 21 giugno la parata del Palermo Pride e lUfficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emesso un’ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare per consentire lo svolgimento del corteo del “Palermo Pride 2025”. Ci sono divieti di sosta, strade chiuse e rimozioni forzate da mare a monti.

Cosa prevede il provvedimento del traffico

Il provvedimento stabilisce che, per lo svolgimento della manifestazione, per il giorno 21 giugno 2025 alle ore 15:00 sarà consentito il transito dei mezzi utilizzati per lo svolgimento della stessa “carri, mezzi autoarticolati, 2 trenini turistici, 1 pickup, 1 motocarrozzetta turistica” lungo il percorso con partenza da Foro Umberto I, via Lincoln, piazza Giulio Cesare, via Roma, Piazza Sturzo, via Domenico Scinà, via Turati e arrivo a piazza Ruggero Settimo/Castelnuovo.

Vie chiuse al traffico

Saranno inibite alla circolazione tutte le traverse che conducono agli assi su cui si snoderà il corteo sino a cessate esigenze, deviando i flussi verso gli itinerari alternativi secondo le necessità.

I mezzi pubblici di trasporto, A.M.A.T. e i mezzi di trasporto extraurbano provvederanno alla modifica, ove necessario, dei percorsi delle linee di trasporto pubblico ed extraurbano durante la manifestazione, in considerazione delle limitazioni vigenti nelle vie interessate.

Divieti di sosta

L’ordinanza, inoltre, istituisce il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 10:00 alle ore 17:00 del 21 giugno 2025 e comunque fino a cessate esigenze:

FORO UMBERTO I

Carreggiata lato mare, tratto compreso tra piazza Tumminello e il varco semaforico (compreso) altezza piazza Kalsa;

Carreggiata lato monte Tratto compreso tra il varco semaforico (compreso) altezza piazza Kalsa e via Lincoln;

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE nelle sottoelencate vie e piazze vigente dalle ore 18:00 alle ore 22,00 del 21/06/2025 e DIVIETO DI SOSTA, ambo i lati e con rimozione coatta, dalle ore 13,00 alle ore 22:00 del 21/06/2025 e comunque fino a cessate esigenze:

-VIA TURATI intero tratto;

-PIAZZA L. STURZO emiciclo di monte del tratto compreso tra la via Giuseppe Puglisi Bertolino e la via Roma: tratto compreso tra la via Domenico Scinà e la via Roma (lato Monte);

-VIA DOMENICO SCINÀ tratto compreso tra la piazza L. Sturzo e via Turati;

-VIA FILIPPO TURATI intero tratto;

-VIA P.V. PANASCIA intero tratto;

-VIA G. DAITA, tratto compreso tra le vie N. Gallo e Turati;

-VIALE DELLA LIBERTA’: direzione obbligatoria a dx con direzione piazza Virgilio;

-VIA NICOLO’ GARZILLI: allo sbocco su via Dante direzione obbligatoria a sx con direzione piazza Virgilio.

Dalla superiore chiusura sono esclusi per la sosta nel tratto di via Turati solo un tir e un trenino dell’organizzazione (gli altri mezzi dell’organizzazione non dovranno sostare nel tratto) e i due mezzi Amat per il trasporto disabili.

Nella foto una precedente edizione del PalermoPride