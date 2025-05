Scoppia l’estate in Sicilia. Il ponte del 2 giugno sarà caratterizzato da giornate di bel tempo, sole e caldo. Questo grazie all’Anticiclone delle Azzorre che arriva in Italia e farà sentire i suoi effetti anche in Sicilia.

Ultime ore di tempo incerto

Nelle prossime ore, un fronte collegato a un ciclone scandinavo causerà rovesci sulle regioni adriatiche e nel Sud peninsulare, accompagnati da venti freschi dai Balcani. Si tratta, però, di un’ultima parentesi instabile che non raggiungerà la Sicilia se non marginalmente. A partire da domani, venerdì 30 maggio, l’Italia vivrà una un forte incremento delle temperature, con bel tempo diffuso da Nord a Sud. Sarà una crescita progressiva delle temperature che inizierà venerdì 30 ma farà sentire inseguito i suoi effetti più “veri”

Il Ponte del 2 giugno si preannuncia soleggiato, con l’eccezione di possibili temporali sulle Alpi tra domenica e lunedì. Ma in nessun caso queste turbative del tempo raggiungeranno le nostre latitudini. Le temperature saliranno, invece, a 30°C al Centro-Nord, e poi, progressivamente anche in tutto il Sud.

Le previsioni diffuse dal sito IlMeteo.it parlano di un venerdì 30 maggio con bel tempo ovunque e caldo in crescita. Ma il fulcro del cambiamento sarà sabato 31 maggio giornata che mostra sole e caldo estivo su tutto il Paese, con afa in aumento al Nord.

La tendenza generale è al tempo sereno e sempre più caldo, con temporali isolati su Alpi e Prealpi tra domenica 1° e lunedì 2 giugno.

Consigli per affrontare il caldo

Con l’arrivo dell’estate, riparte anche il tormentone dei consigli per affrontare il caldo che può arrivare anche all’improvviso e con picchi importanti. Gli esperti raccomandano di bere almeno due litri d’acqua al giorno e di evitare le ore più calde. Queste precauzioni, definite il “mantra estivo”, aiutano a contrastare il disagio causato dalle alte temperature e dall’umidità, proteggendo la salute durante la stagione più calda.