Sabato 17 gennaio, dalle 22:30, il weekend del PunkFunk di Palermo (via Napoli, 8/10) si arricchisce di una presenza sonora pensata per accompagnare la notte, tra chiacchiere ed ottimi drink. A firmare il sound della serata sono i Blake Rascals (indie/garage rock), trio nato all’inizio del 2025 nella provincia di Ancona. Il loro percorso prende forma tra periferie, poesia visionaria e un immaginario notturno ben definito, ispirato anche a William Blake, da cui il progetto prende il nome.





La loro proposta sonora si muove tra indie rock britannico e suggestioni garage e post-punk, con un equilibrio naturale tra tensione e melodia. Il loro è un suono nitido e allo stesso tempo cupo, fatto di immagini urbane, lampioni che tremano sotto la pioggia, storie raccontate a bassa voce a notte fonda. I Blake Rascals sono: Giuseppe Palumbo (voce e chitarra), Andrea Marcellini (basso e cori), Simone Raggetti (batteria e cori).





Il trio ha attirato l’attenzione con Conspiracy Of Snakes, singolo di debutto pubblicato il 10 giugno 2025. Un brano che mette insieme chitarre distorte ed energia grezza con una sensibilità melodica di matrice britannica, dando vita a un groove teso e avvolgente. Il riferimento simbolico al serpente, caro all’immaginario di William Blake, diventa qui una metafora delle zone d’ombra dell’animo umano, delle sue contraddizioni e inquietudini.

La presenza dei Blake Rascals renderà il mood di sabato 17 gennaio al PunkFunk più denso e vibrante, senza mai perdere di vista il cuore dell’esperienza: stare insieme, bere bene, lasciarsi trasportare dalla serata, mentre la notte fa il suo corso.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.