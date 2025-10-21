Atmosfere oniriche, riverberi intensi e un muro di suono capace di trascinare il pubblico in una dimensione sospesa tra sogno e tensione: i Saint Mary Candy tornano sul palco per un nuovo live a Palermo. Venerdì 24 ottobre, alle 22:30, il PunkFunk Sidekick accoglierà la band per un viaggio sonoro denso e ipnotico, in cui si incontrano shoegaze e rock psichedelico.

Nati a Palermo, i Saint Mary Candy sono formati da Marco Barcellona (voce e chitarra), Laura Caviglia (tastiere e chitarra), Camilla Acyole Belmonte (percussioni), Davide Di Giovanni (basso) e Andrea Chentrens (batteria). Le loro radici affondano nella Shoegaze degli anni ’90 e nel Rock Psichedelico dei ’60, due universi che si fondono in un sound denso, stratificato e profondamente evocativo.





Un live denso e immersivo

Il live di venerdì 24 ottobre, con ingresso gratuito, sarà un viaggio sonoro attraverso atmosfere dilatate, chitarre riverberate e momenti di pura intensità. PunkFunk Sidekick è la nuova sala dell’iconico Record Shop & Music Bar (via Napoli 8-10): è qui che, tra luci, suoni e vibrazioni psichedeliche, i Saint Mary Candy coinvolgeranno lo spettatore in un’esperienza sensoriale completa, in cui l’intensità coesiste con l’evanescente, e la musica diventa terreno di esplorazione emotiva.





Nel corso degli anni, la band ha condiviso il palco con band di rilievo del panorama alternativo nazionale e internazionale come New Candys, Be Forest, I Hate My Village e Winstons. Per FAT Sounds di Roberto Cammarata, i SMC hanno pubblicato nel 2024 il disco d’esordio omonimo e, nel febbraio 2025, il nuovo singolo “Black Darling”, confermando una crescita artistica continua e una ricerca sonora sempre più matura.

Il concerto al PunkFunk è un’occasione per immergersi in un suono autentico, potente e sognante, capace mettere in dialogo psichedelica con una sensibilità contemporanea. Un evento da non perdere per chi ama lasciarsi trasportare dalla musica e scoprire il lato più visionario della scena palermitana.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Artista: Saint Mary Candy

Prezzo: 0.00

