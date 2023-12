“Avere fissato la data di inizio dei saldi il 5 gennaio del 2024 è una decisione di buon senso che permetterà di allineare la Sicilia al resto d’Italia ma servono anche provvedimenti urgenti per fronteggiare lo stato d’emergenza del comparto”. Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo e vicepresidente nazionale di Federmoda, chiede un confronto con la Regione per affrontare la grave situazione del comparto moda.

“I consumi sono crollati, i magazzini sono pieni, l’inflazione galoppa: una situazione già grave, acuita dalle condizioni climatiche che hanno compromesso la stagione commerciale. La Regione, come avviene spesso in tanti altri campi delle attività produttive, deve trovare adeguate misure di sostegno delle imprese. Confcommercio chiede che, per le esposizioni finanziarie dovute all’attuale stagione, vengano previsti aiuti di carattere finanziario, attraverso l’Irfis, che permettano alle aziende di poter accedere al credito legale con finanziamenti a tasso zero”.

Saldi in Sicilia, gli sconti

L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha firmato il decreto che indica le date dei saldi di fine stagione e delle vendite promozionali per gli anni 2024 e 2025, e svela così le date, dopo che c’erano state polemiche, con le associazioni di categoria che si lamentavano, appunto, che ancora non ci fossero date. Ora le date ci sono.

L’inizio e la durata del periodo di “sconti” è stato individuato in seguito alla riunione che si è tenuta la scorsa settimana nella sede dell’assessorato, alla presenza di sindacati e associazioni di categoria.

La commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni, riunita il 21 novembre scorso, aveva accolto le richieste della maggior parte delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, confermando come data di inizio dei saldi invernali venerdì 5 gennaio 2024 in tutto il Paese, cioè il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, così come previsto nell’accordo relativo agli “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvato il 24 marzo 2011.

Saldi in Sicilia, le date

Nel decreto firmato dall’assessore Tamajo sono individuate anche le date dei saldi estivi e delle vendite promozionali.

Saldi di fine stagione invernali:

– per il 2024, dal 5 gennaio al 15 marzo;

– per il 2025, dal 4 gennaio al 15 marzo;

Vendite promozionali

– per il 2024, dal 16 marzo al 5 luglio e dal 16 settembre al 4 gennaio;

– per il 2025, dal 16 marzo al 4 di luglio e dal 16 settembre al 3 gennaio;

Saldi di fine stagione estivi

– per il 2024 dal 6 luglio al 15 settembre;

– per il 2025 dal 5 luglio al 15 settembre;