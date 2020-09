Lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco

Salgono a 26 i dipendenti positivi alla Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo. Lo comunica il presidente dell’azienda Giuseppe Norata. Il suo tampone è risultato negativo.

Questa mattina sono arrivati nuovi risultati e altri tre lavoratori sono risultati positivi. Si attendono gli esiti tra tamponi e test sierologici di 800 impiegati dell’azienda municipalizzata dove è scoppiato un focolaio nell’autoparco di Brancaccio. Alcuni test sierologici erano risultati negativi, ma poi i tamponi sono invece risultati positivi.

L’emergenza rifiuti a Palermo provocata dal focolaio Covid19 esploso alla Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti sta creando notevoli disagi ai residenti.

Nella zona di Partanna Mondello alcuni residenti hanno creato una barriera con i sacchetti di spazzatura bloccando il transito. La notte tra giovedì e venerdì si erano registrati diversi incendi.

I roghi di cumuli di rifiuti in via Zumbo, viale Lazio, piazza Tenente Anelli, via Villagrazia, via Capinera, via Fausto Coppi, via Piave, viale Regione Siciliana ad angolo con via del Cigno e via dell’Usignolo.

Una lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco. Nella zona di Falsomiele, così come alla Guadagna, cumuli di immondizia che traboccava dai cassonetti sono stati sparsi lungo la carreggiata.

E nella stessa zona non sono mancati gli incendi. Una rivolta contro i rallentamenti nella raccolta che riguardano soprattutto le periferie.