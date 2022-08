Ritorna l’anticiclone africano al Sud

Tornano a salire le temperature in Italia ed in Sicilia. L’afa torna protagonista. Il picco del caldo è previsto per giovedì 18 agosto quando a Palermo, secondo le previsioni, le ondate di calore saranno da bollino rosso.

Oggi, martedì 16 agosto, sono 18 le città da bollino verde sulle 27 monitorate. Domani, mercoledì 17 agosto, dovrebbero scendere a 9.

Per il 18 agosto, bollino rosso a Palermo, arancione a Catania

Il 18 agosto, dunque, torneranno a prevalere i bollini gialli (11) e quelli arancioni (6), anche se il bollino rosso di emergenza è previsto per il momento solo nel capoluogo siciliano. Diversi i bollini arancioni – che indicano possibili rischi per la salute, soprattutto per le persone fragili – nel Paese a partire da Catania. Stessa situazione prevista anche a Bari, Campobasso, Perugia, Rieti Roma.

In verde (condizioni meteo che non comportano rischi per la salute) dovrebbero invece restare Verona, Venezia, Trieste, Torino, Pescara, Milano Genova, Brescia e Bolzano. La situazione appare, per il momento, ancora distante dall’ondata di calore che ha travolto il Paese fino ai primi giorni di questo mese. Il 6 agosto scorso, ad esempio, tra le 27 città oggetto di monitoraggio c’erano 16 bollini rossi, 1 arancione e 10 gialli.

Allo stesso tempo, tuttavia, si discosta significativamente anche dalla situazione registrata negli scorsi giorni: tra il 12 e il 14 agosto quasi la totalità delle 27 città monitorate erano in bollino verde. In quei giorni Cagliari è stata l’unica città a non scendere mai sotto il livello di pre-allerta giallo.

Situazione meteo, ritorna l’anticiclone africano al Sud

Passato Ferragosto, dunque, si prepara una settimana che vedrà l’Italia ancora divisa: mentre a Sud si prevede un ritorno dell’anticiclone africano, con temperature elevate, le regioni settentrionali si preparano all’arrivo di una perturbazione atlantica a partire dal pomeriggio di mercoledì 17 agosto. Lo indicano le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici, del sito iLMeteo.it.

Da giovedì 18 si prevedono a Nord “violenti temporali che da Ovest si muoveranno verso Est in serata e nottata e che potranno raggiungere anche la Toscana. I fenomeni potranno risultare molto forti ed essere accompagnati da grandinate e improvvisi colpi di vento”. Non si escludono locali nubifragi. Nel frattempo nelle regioni meridionali e centrali l’anticiclone africano porterà aria calda e temperature elevate. Previsti nelle zone interne della Sicilia picchi di 42-43 gradi, in Sardegna e Puglia fino a 40-41 gradi sono previsti, oltre 34-35 gradi in Lazio, Marche e Campania.

Attesa normalizzazione nel fine settimana

Il ritorno a condizioni meteorologiche normale in tutta Italia è atteso nel fine settimana: “dopo il passaggio della perturbazione – osserva il meteorologo – i venti soffieranno di Maestrale, pronti a mitigare il clima su tutte le regioni e farci vivere il weekend del 20 e 21 agosto in prevalenza soleggiato e con caldo accettabile”.

Nel dettaglio: Martedì 16. Al nord: giornata in prevalenza soleggiata. Al centro: sole prevalente e caldo. Al sud: sole e caldo via via più intenso.

Mercoledì 17. Al nord: peggiora al Nordovest con temporali, sole e caldo altrove. Al centro: sole prevalente e caldo, intenso in Sardegna e sul Lazio. Al sud: sole e caldo diffuso.

Giovedì 18. Al nord: intensa perturbazione temporalesca. Al centro: peggiora in Toscana con temporali, tante nuvole altrove. Sud: sole e caldo intenso ovunque. Tendenza. Da venerdì ancora temporali su Alpi, Toscana, Umbria e Marche, weekend soleggiato.