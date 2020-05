Come in un telefilm dei Chips o in un film alla Fast and furious, vista l’ambientazione dell’incredibile vicenda che stiamo per raccontarvi.

Un uomo e’ stato arrestato dalla Polizia stradale della California, i famosi Chips dei telefim anni ’80 per essere salito su un’autobotte in movimento lungo un’autostrada nei pressi di Modesto, e aver bevuto del vino.

Il folle “pirata” si chiama Gabriel Moreno, ha fatto fermare l’autobotte con un pretesto e, quando il mezzo e’ ripartito, e’ saltato su, ha svitato una valvola e si e’ servito.

Il video è stato registrato dalle telecamere montate sul camion e trasmesse dalla Cbs.

Moreno, accendendo le luci di emergenza della sua auto, fa accostare l’autobotte sul lato dell’autostrada.

L’autista del mezzo si ferma, credendo che l’automobilista avessee un problema meccanico. Moreno esce dall’auto, con indosso soltanto dei pantaloncini, poi corre verso il lato passeggero del camion e non è piu’ visibile.

Mentre l’autista del camion si rimette in viaggio, un’altra telecamera di bordo mostra l’uomo montato sul retro del camion.

Il guidatore si rende conto di quello che sta succedendo perche’ l’indicatore sul cruscotto mostra che sta perdendo parte del liquido trqsportato, centinaia di litri di vino rosso, e avvisa la polizia.

Moreno e’ stato arrestato, ma la società di autotrasporti afferma di aver perso circa 1.000 litri di vino rosso, l’equivalente di 5.000 bottiglie. Naturalmente, non tutti bevuti dal “pirata”: la maggior parte e’ finita sull’autostrada.