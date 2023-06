Intervento dei vigili del fuoco e carabinieri

Un uomo di 76 anni è stato trovato morto in casa dai vigili del fuoco a Lercara Friddi. A lanciare l’allarme sono stati i sanitari del punto territoriale di emergenza che non lo hanno visto per i controlli e per le medicazioni.

L’anziano si era da poco operato al cuore e veniva seguito nel centro medico. Ha saltato due giorni le visite e così i sanitari hanno chiesto l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco per verificare le condizioni del paziente.

I vicini non lo aveva visto in giro. E così i pompieri sono entrati in casa. Sono intervenuti i sanitari del l118, ma non c’è stato nulla da fare.

Purtroppo l’uomo era morto. In casa sono state trovate tracce di sangue.

Il medico legale ha stabilito che la morte è avvenuta per cause naturali.