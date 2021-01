Slitta a fine febbraio la parifica del bilancio 2019

Polemiche sulla scelta del governo Musumeci di ritirare il rendiconto generale e modificarlo

Verso un bilancio di previsione 2021 ballerino per effetto dei conti precedenti

Incertezza anche per il bilancio triennale

E’ stata fissata al 27 febbraio, alle 10.30, l’udienza davanti le sezioni riunite della Corte dei Conti per il giudizio di parifica del rendiconto della Regione siciliana per il 2019. L’udienza di pre-parifica si terrà l’8 febbraio, alle 10.30 ma anche queste date che di per se renderebbero impossibile approvare unbilancio di previsione 2021, potrebbero slittare nuovamente.

La giunta ritira il rendiconto generale 2019

Alla luce della delibera della giunta Musumeci che ha deciso di modificare il rendiconto dopo le osservazioni mosse nei giorni scorsi dalla Procura contabile su una partita di residui attivi (di vecchia formazione), è probabile che l’udienza venga rinviata ancora una volta (la data del 29 gennaio era stata annullata in precedenza e adesso potrebbe saltare anche quella del 27 febbraio). La Corte dovrà infatti valutare il nuovo rendiconto con le partite corrette dei residui attivi imputati da alcuni dipartimenti e che per errore non erano stati cancellati.

L’esigenza di conti chiari e i rischi sul bilancio triennale

Una scelta, quella del governo Musumeci, che se da una parte è indirizzata a mettere in linea i conti ed evitare problemi con la giustizia amministrativa, dall’altra rischia di penalizzare la Sicilia sul fronte dell’accordo con lo stato che prevede il via libera al bilancio di previsione entro il 28 febbraio.

Le polemiche dell’opposizione

Ma le scelte del governo finiscono subito nel mirino dell’opposizione. “Il presidente della Regione riferisca all’Ars il motivo per il quale ha ritirato il rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2019, già trasmesso per la parificazione alla Corte dei conti. Ci auguriamo che almeno in questo caso Musumeci invece del solito scaricabarile si assuma la responsabilità delle cause della revoca del rendiconto, che può pregiudicare il rispetto delle scadenze pattuite con lo Stato, con gravi conseguenze per la Sicilia” dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars.

“Assistiamo alla marcia del gambero di un governo regionale incapace, che adesso rischia di far slittare l’approvazione della legge di stabilità e di bilancio – aggiunge Lupo – ritardando ulteriormente gli interventi economici per imprese e lavoro”.

Un bilancio di previsione senza certezze sui precedenti

Dal governo Musumeci, intanto, assicurano che l’iter per l’approvazione della manovra 2021 andrà avanti in virtù dell’accordo con lo Stato sul disavanzo (1,7 mld spalmati in dieci anni), che vincola la Regione ad approvare i documenti contabili-finanziari entro il 28 febbraio. Dunque ci sarà un bilancio di previsione approvato (almeno nelle intenzioni del governo) in assenza di una parifica del bilancio 2019. Una cosa tecnicamente fattibile ma senza precedenti e che pone le basi per nuovi futuri aggiustamenti tanto al bilancio 2020 quanto al previsionale 2021. Di fatto tre anni di bilancio da cifre e saldi incerti

(Nella foto l’udienza di parifica di due anni fa)