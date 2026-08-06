Nella seduta di giunta di oggi pomeriggio, oltre a dare il via alle variazioni di bilancio il governo regionale ha nominato Sabrina Cillia nuovo direttore del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario della Regione Siciliana (Cefpas), con sede a Caltanissetta.

Originaria di Caltagirone, in provincia di Catania, Cillia ha ricoperto il ruolo di direttore amministrativo in diverse aziende sanitarie dell’Isola, l’ultima delle quali è l’Asp di Enna.

La proposta d’incarico è stata approvata nel corso della seduta di giunta di oggi pomeriggio. Prima di diventare operativa la nomina dovrà ottenere l’assenso della commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale siciliana.

Stanziati i fondi per il nuovo ospedale di Gela

Con l’approvazione oggi in giunta del disegno di legge “Coesione e crescita”, il governo Schifani ha, inoltre, confermato lo stanziamento di 16 milioni di euro di risorse regionali per la progettazione del nuovo ospedale di Gela, nel Nisseno.

“Come avevamo assicurato – afferma il presidente della Regione Renato Schifani – il mio governo non ha mai fatto venir meno il proprio impegno su quest’opera e ne sta garantendo integralmente la copertura finanziaria. Manteniamo gli impegni assunti con i cittadini e con il territorio, perché crediamo in una sanità più moderna, efficiente e vicina ai bisogni delle comunità. Non realizzeremo un semplice presidio medico, ma un hub multispecialistico integrato, capace di rafforzare l’offerta sanitaria e di rappresentare un punto di riferimento per un’area strategica della Sicilia”.

Il nuovo ospedale di Gela, secondo la nuova rete ospedaliera, sarà una struttura Dea di I livello. Sarà costruito su un’area di più di 30 mila metri quadrati, secondo tutte le più recenti norme anti-sismiche e gli standard post-pandemici. Disporrà di 242 posti letto, suddivisi tra le diverse discipline: cardiologia con Utic, chirurgia generale, medicina generale, ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia, pediatria, terapia intensiva, psichiatria e nefrologia.

“Il nuovo polo sanitario – aggiunge l’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso – è stato pensato e dimensionato applicando i più rigorosi standard del ministero della Salute. L’Asp di Caltanissetta ci ha già informato del perfezionamento da parte di Eni Mediterranea Idrocarburi spa dell’accordo per la cessione a titolo gratuito dell’area di contrada Ponte Olivo da destinare alla nuova costruzione. Grazie a questo stanziamento, le procedure di gara per l’affidamento della progettazione potranno essere immediatamente avviate. Questo approccio proattivo e lungimirante del governo regionale riduce sensibilmente i tempi complessivi di realizzazione dell’infrastruttura”.