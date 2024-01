Avevano rifiutato all’incontro in trasferta. Troppo alti i costi di vitto e alloggio per la squadra giovanile che da Lentini doveva trasferirsi ad Alcamo. La squadra under 14 femminile di Lentini, in provincia di Siracusa, a causa della penuria di palestre nel loro comune, sono costrette a giocare ed allenarsi quasi ogni giorno a 40 chilometri da casa.

L’under 14 siciliana conta 8 squadre in tutta la regione e il sacrificio delle ragazzine, dei genitori, e delle società, è notevole.

Questo week end è in programma la trasferta ad Alcamo, in provincia di Trapani, dalla parte opposta della Sicilia, a 300 chilometri e 3 ore e mezza di distanza. Le trasferte così lunghe, le spese sono ingenti perché è obbligatorio il pernottamento di tutta la squadra e dello staff. La società di Lentini, a malincuore, ha deciso di rinunciare alla trasferta per mancanza di risorse.

La squadra di Alcamo, il Golfobasket (foto in basso), venendo a sapere delle difficoltà delle avversarie, ha avuto un’idea su input delle giocatrici: ha offerto totale ospitalità alle avversarie, per azzerare le spese di vitto e alloggio. Ogni giocatrice di Lentini farà merenda prima della partita, cenerà, dormirà, e farà colazione prima di ripartire, a casa di un’avversaria di Alcamo.

Lentini ha accettato: la partita si giocherà.

“Se da un lato non va dimenticato l’enorme problema di impianti e di strutture del nostro Paese, – dicono gli organizzatori – che in molti casi disincentiva l’attività sportiva, dall’altro vogliamo sottolineare due aspetti: il sacrificio di tante ragazze e bambine che in giro per l’Italia, pur di praticare lo sport che amano, a causa di un numero di tesserate ancora troppo piccolo, sono costrette a fare decine e a volte centinaia di chilometri pur di partecipare ad un campionato. il gesto straordinario della squadra di Alcamo. Ancor più bello perchè nato dal rifiuto da parte di ragazze di 14 anni di vincere una partita a tavolino, e dal loro desiderio di aiutare delle avversarie in difficoltà dando loro la possibilità di non dover rinunciare a giocare una partita Una pagina meravigliosa di basket, e di sport in generale”.