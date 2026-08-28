Salvata una tartaruga carretta caretta con un amo conficcato in bocca. Soccorsi due canoisti che rischiavano di finire sugli scogli e infine liberata una spiaggia libera occupata abusivamente da ombrelloni e sedie a sdraio. E’ il bilancio di un’attività della capitaneria di porto tra Santa Flavia e Campofelice di Roccella.

La tartaruga ferita è stata soccorsa a Capo Zafferano e affidata ai veterinari per le cure e per consentire successivamente di liberare in mare l’animale guarito.

I due canoisti sono stati soccorsi in un tratto di mare nella zona di Porticello in un tratto di costa particolarmente impervio. I due, impossibilitati a muoversi, sono rimasti isolati in una zona accidentata ed hanno quindi chiamato il numero di emergenza. I soccorsi sono scattati e hanno consentito alla motovedetta di raggiungere i due giovani e portarli in salvo al porto.

Infine a Campofelice di Roccella i militari della guardia costiera di Termini Imerese hanno sequestrato centinaia d ombrelloni, sdraio e attrezzatura balneare sul litorale davanti ad alcuni residence senza concessione demaniale marittima nel comune. È stata sgomberata un’area di spiaggia libera di circa 15.000 metri quadrati che risultava di fatto occupata in violazione delle disposizioni nazionali e regionali sul corretto uso del demanio marittimo.