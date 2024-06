La polizia municipale di Campofelice di Roccella con il comandante Agostino Di Maggio e l’ispettore Margherita Velardo insieme ai vigili del fuoco di Cefalù hanno salvato due cani di grossa taglia finiti dentro un canalone alto circa 4 metri.











Senza l’intervento dei soccorritori per i due animali non ci sarebbe stato scampo perché non vi era via di uscita. I due cani una volta salvati sono stati consegnati ad una famiglia che li ha presi in adozione.