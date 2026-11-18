Presso il prestigioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, si è svolta la cerimonia della 43° edizione degli “Scudi di San Martino”.

In rappresentanza di tutto l’equipaggio del Guardacoste “G.212 Finanziere Lapiccirella” della Guardia di Finanza di Palermo, il Capitano Emanuele De Nisi, il Maresciallo Aiutante Walter Petrosino e il Maresciallo Ordinario Leonardo De Luca hanno ritirato l’attestato di benemerenza conferito dall’omonimo Istituto.

Il riconoscimento è stato attribuito in virtù dello straordinario intervento di soccorso compiuto lo scorso 17 agosto 2025 dall’equipaggio del G.212, impegnato in una crociera di servizio nelle acque antistanti l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo.

I militari sono intervenuti con tempestività e determinazione a seguito di un grave incidente marittimo che aveva visto coinvolto un subacqueo, rimasto gravemente ferito nell’impatto con un’unità da diporto e venutosi a trovare in imminente pericolo di vita.

L’attività, condotta con lucidità ed eccellente coordinamento dai finanzieri, ha permesso di individuare rapidamente il ferito — un cinquantenne cittadino trapanese – e di avviarne le operazioni di recupero dall’acqua. Nonostante le importanti perdite di sangue e la gravità del quadro clinico configurato come politrauma, i finanzieri hanno prestato le immediate manovre di primo soccorso, stabilizzando le funzioni vitali e dirigendo a massima velocità verso il porto di Terrasini. Qui il malcapitato è stato affidato alle cure tempestive del personale sanitario del 118 per il successivo trasporto d’urgenza in ospedale, un’azione che ha contribuito in modo determinante a preservarne la vita.

L’intervento di soccorso, oltre a evidenziare le spiccate competenze professionali e marinaresche degli equipaggi della Guardia di Finanza, ha consentito di accertare con immediatezza la dinamica dei fatti, culminata nel deferimento all’Autorità Giudiziaria del conducente dell’unità da diporto, risultato tra l’altro positivo agli accertamenti tossicologici e con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Il conferimento del diploma di benemerenza da parte dell’Istituto degli Scudi di San Martino — fondato a Firenze nel 1983 con lo scopo di premiare gli atti di generosità, coraggio e altruismo a favore dei più deboli e di chi si trova in grave pericolo — testimonia ancora una volta l’altissimo senso del dovere, la dedizione e la professionalità con cui gli uomini e le donne della Guardia di Finanza operano quotidianamente a salvaguardia della vita umana e della sicurezza in mare.

Questa la motivazione: “il 17 agosto 2025 nelle acque antistanti l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo l’equipaggio dell’unità navale ha effettuato il soccorso a favore di un subacqueo rimasto gravemente ferito nell’impatto con un’unità da diporto. L’uomo all’arrivo dei soccorritori si trovava in condizioni critiche in imminente pericolo di vita.

Nel contesto dell’intervento caratterizzato dalla particolare urgenza i militari operanti hanno provveduto al tempestivo recupero del malcapitato e all’immediato esecuzione delle manovre di primo soccorso., assicurando il mantenimento delle funzioni vitali e la stabilizzazione del quadro clinico durante tutte le fasi dell’attività. Il successivo rapido trasferimento presso il locale porto consentiva di affidare il ferito alle cure del personale del servizio 118 per l’immediato trasporto in idonea struttura ospedaliera. L’efficacia dell’azione condotta, unicamente alla prontezza decisionale e alla professionalità dimostrate, ha contribuito in modo determinate a scongiurare conseguenze fatali”.