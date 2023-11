Due turisti tedeschi sono stati soccorsi a Rocca Busambra in territorio di Corleone da vigili del fuoco e forestale.

Nel corso di un’escursione nel monte in provincia di Palermo un uomo e una donna si sono persi e non sono riusciti più a trovare la via di ritorno.

Hanno contattato il numero unico di emergenza che ha attivato le ricerche.

Sono partite diverse squadre che dopo diverse ore di ricerche grazie alle coordinate del gps sono riusciti a raggiungere la coppia e a portarli in salvo.