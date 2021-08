Naufraghi erano su barca di legno sovraffollata al largo Libia

La Geo Barents, nave di Medici senza frontiere, ha soccorso nella notte 189 persone che si trovavano su una barca di legno sovraffollata al largo della Libia. Ora sono 214 i migranti a bordo della nave umanitaria.

I numeri del Viminale: sbarchi aumentati del 128%

Rispetto all’anno precedente da agosto 2020 a luglio 2021 sono sbarcati in Italia 49.280 migranti, il 128 % in più dell’anno precedente. I minori non accompagnati sono stati 7.843 (+155,26%). Lo si evince dal dossier del Viminale che prende in esame un anno di attività e di iniziative di tutte le componenti del ministero dell’Interno, pubblicato ogni anno in occasione della tradizionale riunione del 15 agosto del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica che quest’anno si svolge a Palermo. Gli scafisti arrestati sono stati 147.

Libia al 1° posto

Gli sbarchi autonomi hanno riguardato 40.727 persone mentre le persone soccorse in area Sar sono state 8553 (soccorsi da Ong 4239). Nell’anno precedente erano arrivati 21.616 migranti e dall’agosto 2018 al luglio 2019 erano sbarcate 8691 persone. Il paese da cui partono più barconi è la Libia (45,3%) seguito da Tunisia (35,9%) poi Turchia, Algeria, Grecia, Egitto e Montenegro.

In Italia quasi 4 milioni di stranieri regolari (-4,7%)

Al 31 luglio di quest’anno gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia erano 3.825.944, il 4,7% in meno rispetto all’anno precedente. Lo dice il dossier del Viminale pubblicato ogni anno in occasione della tradizionale riunione del 15 agosto del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica che quest’anno si svolge a Palermo. I permessi sono 1.367.204 per lavoro subordinato, 251.921 per lavoro autonomo. 1.207.569 per ricongiungimenti (motivi familiari) 992.250 per altre ragioni (permessi studio e casi speciali).

L’intervento del ministro a Palermo

Sul tema dell’immigrazione, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ieri a Palermo ha sottolineato: “Certamente gli arrivi sono aumentati, non c’è dubbio. Ma i problemi vanno sempre contestualizzati, ed evolvono, come sta avvenendo in Afghanistan. Stiamo proseguendo con i rimpatri, soprattutto verso la Tunisia. Con la Libia è in via di definizione un accordo per il controllo della frontiera sud”.