il risultato definitivo verrà reso noto a febbraio

Ottime notizie per il fiume Oreto di Palermo, che ha partecipato alla gara tra I Luoghi del Cuore del Fondo Ambiente Italiano.

L’obiettivo dei 60mila voti per salvare il fiume non è stato raggiunto, almeno con le preferenze espresse on line, ma al termine della votazione l’Oreto si è classificato comunque al primo posto tra i luoghi da tutelare e valorizzare.

Sono 58.281 le preferenze raggiunte. Si tratta di un risultato non definitivo, perché a questi voti dovranno essere aggiunti quelli cartacei arrivati al Fai. Il risultato definitivo sarà reso noto solo a febbraio.

Intanto, avendo superato i 50mila voti, il fiume Oreto si è aggiudicato un finanziamento di 5mila euro.

Grande la gioia del Comitato Salviamo l’Oreto che sui social scrive: “Siamo primi nella classifica provvisoria. Probabilmente con i voti cartacei raggiungeremo i 60.000 auspicati. Renderemo pubblico il dato definitivo dei voti cartacei spediti il 6 dicembre. Se avete moduli compilati, mandateli alla nostra e-mail fiumeoreto2018@libero.it”.

