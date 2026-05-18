La giunta regionale, nel corso della convocazione di oggi, ha revocato la nomina di Marco Sambataro a dirigente generale dell’Ufficio speciale Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea della presidenza della Regione Siciliana. Un provvedimento che segue quello di sospensione delle settimane scorse e la comunicazione della rinuncia all’incarico da parte dello stesso Sambataro.

La polemica scoppiata sulla nomina

Sulla nomina era scoppiata una polemica su un potenziale conflitto di interesse con attacchi di parte sindacale e una denuncia politica portata in aula all’Ars da un deputato 5 stelle. Polemiche che avevano portato alla sospensione della nomina stabilita lo scorso 27 aprile.

La denuncia d’aula era stata fatta dal deputato Luigi Sunseri del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione UE all’Ars che aveva sollevato l’inopportunità della nomina.

“È positivo – aveva sottolineato Sunseri – che il governo regionale abbia ritenuto necessario fermarsi e avviare ulteriori approfondimenti. Quando si parla di incarichi così delicati, legati al controllo dei fondi europei, non possono esserci leggerezze né zone d’ombra. L’Autorità di Audit svolge un ruolo fondamentale di garanzia, trasparenza e verifica nell’utilizzo delle risorse comunitarie. Per questo chi ricopre tali funzioni deve assicurare indipendenza assoluta, imparzialità e piena credibilità istituzionale”.

“La Sicilia – proseguiva il deputato M5S – ha bisogno di amministrazioni rigorose e trasparenti, soprattutto nella gestione dei fondi europei, che rappresentano un’opportunità strategica per il nostro territorio. Da Presidente della Commissione UE, continuerò a vigilare affinché ogni scelta futura venga compiuta nel pieno rispetto delle regole e nell’interesse esclusivo dei siciliani” conclude il deputato pentastellato.

La decisione di oggi

Contestualmente alla revoca della nomina oggi è stato affidato al dipartimento della Funzione pubblica il mandato per la predisposizione di un nuovo atto di interpello per l’individuazione del dirigente generale. Nel frattempo, fino alla conclusione delle nuove procedure di selezione e nomina, l’ufficio sarà retto ad interim dal segretario generale della Regione Siciliana Ignazio Tozzo.