E’ Samuele il primo bimbo nato a Palermo. Il piccolo pesa 3 chili e 100. E’ nato all’una e 19 nel reparto di Neonatologia e Ostetricia dell’ospedale Policlinico. Mamma Roberta e il piccolo stanno bene.

La donna è alla sua prima gravidanza e ha partorito spontaneamente. Nel reparto di Neonatologia dell’ospedale Civico è nata Azzurra alle 2.35. La bimba pesa 3 chili e 500 grammi.

Catania, la prima nata è Zhoe

Appena superata la mezzanotte, “un secondo dopo”, dice l’ospedale catanese Garibaldi-Nesima, nel reparto di Ginecologia diretto dal professor Giuseppe Ettore è venuta alla luce Zhoe. La neonata pesa 2.780 grammi ed è in ottime condizioni di salute. La mamma, Paola, 31 anni, ha dato alla luce il suo terzo figlio, assistita dall’équipe medica e infermieristica del reparto. Il papà, Stefano, ha 30 anni.

Messina, il primo nato è Alessandro

Alessandro Abate è il primo nato a Messina e in Sicilia nel 2026. Il bimbo è venuto alla luce all’ospedale Papardo un minuto dopo la mezzanotte e pesa 2.380 grammi. I genitori si chiamano Miriana Mento e Alessio Abate. L’équipe sanitaria era composta da Annamaria Giacobbe e Jolanda Leonardi, con il supporto dell’ostetrica Arianna Gitto. Assistenza infermieristica di Giusy Sturniolo e Caterina Costa; servizio di anestesia di Lorenzo Camarda e Carmen Nacci, con il supporto dell’operatore socio-sanitario Ausilia Rizzo.