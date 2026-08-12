Tradizione, biodiversità e fede in uno degli eventi più antichi della Sicilia

A San Giuseppe Jato torna la storica mostra degli animali della Valle dello Jato, giunta alla sua 243ª edizione, un appuntamento che da oltre due secoli unisce tradizione zootecnica, cultura e identità territoriale. Da oggi fino a domenica 16 agosto, la cittadina alle porte di Palermo ospiterà una rassegna che celebra il legame profondo tra territorio, biodiversità e devozione, in concomitanza con i festeggiamenti della patrona Maria Santissima della Provvidenza.

La mostra organizzata dal Comune con il patrocinio della Regione siciliana

Organizzata dal Comune con il patrocinio della Regione Siciliana, dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale e dell’associazione culturale Ignazio Florio, la mostra si conferma come una delle più antiche e prestigiose manifestazioni agricole dell’isola. L’evento vedrà la partecipazione di circa 25 aziende bovine con esemplari di razza cinisara, limousine e olandese, oltre a stand dedicati a pecore indigene, formisane e barbaresche, capre girgentane, asini e galline di varie specie. Due buoi calabresi saranno protagonisti della rievocazione del ritrovamento del quadro della Madonna, momento simbolico della tradizione jatina.

L’inaugurazione giovedì 13 agosto alla presenza delle autorità

L’inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 13 agosto alle ore 18.00 presso la pista di pattinaggio di via Marco D’Alia, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, dell’on. Gaspare Vitrano, dell’on. Vincenzo Figuccia, del direttore generale dell’Istituto zootecnico Vincenzo Pernice e del commissario straordinario Giuseppe Siino. Il programma prevede anche giochi tradizionali per bambini, degustazioni di prodotti tipici come la zabbinata, approfondimenti scientifici e momenti di spettacolo.

Tra gli eventi più attesi, il teatro equestre “Nofriu tra sogno e galoppi”, in scena il 14 agosto alle 21.00, rievoca in costume il miracoloso ritrovamento dell’immagine sacra della Madonna. Nella notte tra il 15 e il 16 agosto si terrà il rito della consegna delle chiavi della città alla Patrona, seguito dallo spettacolo pirotecnico delle 2.00. Gran finale domenica 16 agosto con il concerto dei My Universe, tribute band dei Coldplay, in piazza Falcone Borsellino.

«Siamo orgogliosi di rilanciare una tradizione che rappresenta la nostra storia e la nostra identità», ha dichiarato il sindaco Giuseppe Siviglia, sottolineando come la mostra sia oggi un evento che unisce cultura, fede e valorizzazione del territorio.