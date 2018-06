Centinaia di persone nella chiesa di Santa Rosalia

Dolore e commozione a San Lorenzo per l’ultimo saluto a Simona Messina, la giovane morta insieme al fidanzato Pietro Torres dopo l’incidente drammatico a Montepellegrino.

Il prete nel corso dell’omelia ha ricordato il rapporto che la legava a Piero Torres.

“Simona ha cercato l’amore anche quando il suo cuore è rimasto ferito – ha detto il prete – ha trovato in Piero il senso del suo cercare, si stavano conoscendo nella gioia di condividere le loro vite. Nella gioia di stare insieme era presente il Signore. Il nostro Dio era presente con il volto di Pietro per Simona e viceversa. Per quanto ci rattrista questa vita spezzata, dobbiamo sapere che la vita non è tolta, ma soltanto trasformata. L’amore resta nonostante la morte”.

Tantissime persone presenti nella chiesa di Santa Rosalia di via San Lorenzo. La chiesa era gremita. In prima fila, la famiglia di Simona Messina, distrutta da questo immenso dolore.

“Mi mancherai sempre e per sempre amica mia !!! 😭😭😭😭 – scrive Chiara – spero che tu sia in un posto migliore piccola grande donna ❤ saperti ieri dentro quella bara fredda ricoperta dalle tue bellissime foto.. è stato uno strazio.. avrei voluto vedere il tuo volto per l ultima volta.. Ma non è stato possibile perché la disgrazia che ti è successa ti ha strappato via tutto .. il tuo bellissimo volto, il tuo corpo perfetto, tutto ! 😭

L’unica cosa che spero davvero è che tua sia ancora viva in qualche altro mondo parallelo e di riabbracciarti un giorno come l ultima volta ! 😭 Simona Messina”