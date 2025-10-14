La sanità del futuro parla digitale, e a Palermo si formano i professionisti che la renderanno possibile. L’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita di Palermo, unico in Sicilia ad operare nell’area Biomed e Biotech, è oggi il principale polo di formazione tecnica e tecnologica in Sicilia in ambito biomedicale e delle biotecnologie.

Un percorso di specializzazione che unisce Informatica e Salute

Il percorso biennale di specializzazione in Informatica Biomedicale è pensato per chi, dopo il diploma, desidera intraprendere una carriera ad alta specializzazione tecnica nel settore della digitalizzazione in sanità. l’Informatico Biomedicale è infatti un Tecnico Superiore specializzato nella digitalizzazione e l’applicazione di tecnologie abilitanti nelle biotecnologie e nel biomedicale”.

Lavora nelle aziende informatiche e sanitarie, pubbliche e private, che si occupano di sviluppo di applicazioni per la gestione di dispositivi e infrastrutture digitalizzate basate su tecnologie innovative in ambito biotecnologico e biomedicale per la gestione di processi di digitalizzazione nelle aziende del settore.

Collabora alla progettazione e alla verifica di soluzioni digitali utili a supportare il trattamento a distanza di una malattia da parte del personale competente, attraverso simulazione d’uso in laboratorio. Interviene nella gestione della manutenzione di sistemi informativi, nell’integrazione di sistemi informatici di aziende del settore LIFE SCIENCE. Effettua assistenza tecnica, manutenzione e monitoraggio delle applicazioni rilasciate, collaborando alla loro commercializzazione.

Laboratori 4.0 nella Culla Tecnologica di Palermo

Il percorso di specializzazione ha la durata di due anni, 2.000 ore ordinamentali, coprogettati con le aziende, di cui la metà in tirocinio presso le aziende partner dell’ITS Academy e il resto delle ore in formazione tecnico-pratica nei laboratori 4.0 realizzati all’interno della Culla tecnologica 4.0 situata nel cuore di Palermo.

All’interno della Culla gli studenti lavorano a stretto contatto con le tecnologie realmente utilizzate nel mondo del lavoro: realtà aumentata e virtuale, robotica, software per l’imaging biomedicale e dispositivi digitali di ultima generazione. Oltre il 70% dei docenti proviene dalle aziende partner.

Un anno di tirocinio nelle aziende del settore

Una rete di oltre 100 imprese partner – tra ospedali, laboratori di ricerca, aziende di dispositivi medici e software house – accoglie ogni anno gli studenti dell’ITS Academy per offrire loro un’esperienza diretta sul campo.

Spesso è proprio durante il tirocinio che nasce la prima opportunità di lavoro: molte aziende, infatti, scelgono di assumere i Diplomati ITS al termine del percorso, riconoscendo la solidità della loro preparazione. Ma il lavoro dell’ITS Academy non finisce qui: nei 12 mesi successivi al conseguimento del Diploma di specializzazione l’Ufficio Placement attua un’azione di collocamento intensivo dei propri diplomati, la cui efficacia è dimostrata dalla percentuale di inserimento lavorativo raggiunta (oltre il 90%).

Valore legale del titolo conseguito

Al termine dei due anni di formazione, gli studenti conseguono il Diploma di Tecnico Superiore (EQF5), riconosciuto a livello europeo, che certifica competenze avanzate nel campo della sanità digitale e del biomedicale. Di recente, il legislatore ha previsto nei concorsi pubblici una riserva per i diplomati negli ITS Academy.

Iscrizioni aperte fino al 20 ottobre

Le iscrizioni ai percorsi biennali 2025–2027 sono aperte fino al 20 ottobre.

Possono candidarsi tutti i diplomati delle scuole superiori. L’ammissione avviene tramite prova di selezione e colloquio motivazionale. La frequenza è gratuita e sono previste borse di studio per chi ha un ISEE Universitario pari o inferiore ad € 27.948,60.

Scegliere oggi l’ITS Academy Nuove tecnologie della vita significa entrare in contatto con il mondo del lavoro, acquisire le competenze richieste dalle imprese e costruire, già durante la formazione, la propria carriera professionale.

Tutte le informazioni sui percorsi e sulle modalità di iscrizione sono disponibili su www.itsvoltapalermo.it