Tentare di arginare il fenomeno delle diagnosi online fai da te e incentivare la diffusione di un’informazione sanitaria corretta: è l’obiettivo del portale http://www.fisiatriainterventistica.it/, pensato dal dottor Marco Di Gesù e dedicato a un ambito molto specifico della medicina: la fisiatria.

Una mission quella del giovane fisiatra palermitano iniziata cinque anni fa con la creazione di un primo sito che da oggi si rinnova completamente nella forma e nei contenuti. Sul portale si trovano informazioni utili per i pazienti, spesso alle prese con una enorme mole di dati non sempre corretti, scritte con un linguaggio comprensibile a tutti.

I testi sono stati realizzati da medici dei quali, sempre sul sito, è possibile trovare notizie e contatti. Il servizio è gratuito sia per i sanitari che danno il loro contributo scientifico che per chi lo consulta. “Educhiamo e informiamo i pazienti sui disturbi del sistema muscolo-scheletrico e su come prendersene cura attraverso articoli, video, procedure terapeutiche, approfondimenti, consigli messi a disposizione da medici specializzati esperti del settore”, chiarisce l’homepage.

“L’idea nasce dal riscontro di una grande distanza tra il ‘mondo medico’ e il ‘mondo dei pazienti’. – spiega Di Gesù, una laurea in Medicina, una specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione e studi su terapie mini-invasive nella gestione della patologia – Ci ritroviamo spesso a confrontarci e ad aggiornarci in sede di corsi e congressi ma al paziente, il reale protagonista delle nostre attenzioni, le informazioni non arrivano! Il bisogno che avverte sempre il malato, invece, è quello di sapere e fin troppo spesso noi stessi esperti siamo criptici o non abbiamo il tempo a sufficienza per trasmettere ciò che il paziente deve sapere della sua patologia e o del suo percorso di cura.

Il portale vuole colmare questo gap”. Sul portale è possibile trovare informazioni su patologie comuni e rare, su interventi e cure: dal “dry needling”, alla sarcopenia, dalla banale distorsione della caviglia all’agopuntura. Gli esperti coinvolti, inoltre, spiegano il loro punto di vista scientifico in interviste su argomenti specifici. E per gli addetti ai lavori vengono indicati i principali eventi dedicati allo studio e alla formazione, come congressi e giornate di studio.