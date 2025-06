Ci sarà anche Giuseppe Conte domenica 15 giugno in piazza a Palermo alla manifestazione contro lo sfascio della sanità siciliana indetta dal M5S e alla quale parteciperanno anche Pd, Avs, Controcorrente, Psi, la Cgil e altre forze politiche, associazioni e aggregazioni come Movimento PeR, Sicilia Futura, PRC e altre che via via aderiranno.

L’annuncio ufficiale 5 stelle

Lo ha ufficializzato oggi il presidente Cinque Stelle su Facebook, con un post nel quale mette nel mirino le politiche sanitarie del governo Meloni e il suo decreto liste d’attesa “strombazzato ai quattro venti e finito in rissa e scaricabarile fra Meloni e Regioni, quasi tutte governate dal suo centrodestra. Non si risolvono i problemi senza investire seriamente e portando la spesa in sanità rispetto al Pil ai valori più bassi degli ultimi 18 anni. È ora di smetterla di parlare di sanità solo per annunci, tagli e amichetti politici da piazzare in ospedali e aziende sanitarie. Il 15 giugno il M5S ha deciso di scendere in piazza in Sicilia, terra in cui si è arrivati ad attendere anche 8 mesi per il referto sul tumore. A Palermo ci sarò. Fiato sul collo per cambiare le cose”.

Di Paola: “maggiore enfasi alla nostra protesta”

“La graditissima presenza di Conte – dice il coordinatore M5S in Sicilia Nuccio Di Paola – non farà altro che dare maggiore enfasi ad una manifestazione che è molto sentita, non a caso sono attesi pullman da tutta la Sicilia che non vuole assistere impotente alla morte della sanità pubblica. Il disastro della nostra sanità, ormai sotto gli occhi di tutti, è arrivato a livelli di non ritorno, bisogna fare qualcosa per indurre Schifani a cambiare rotta e a distogliere lo sguardo dalle poltrone che allettano la sua maggioranza per rivolgerlo al bisogno di assistenza dei siciliani, molti dei quali hanno ormai rinunciato a curarsi. Scandaloso è, ad esempio, il fatto che il posto di direttore generale dell’Asp di Palermo da oltre quattro mesi sia ancora vuoto perché, evidentemente, manca la quadra tra i partiti che sostengono questo disastroso governo”.

La manifestazione “Sanità X tutti”, ecco come sarà il corteo

La manifestazione “Sanità X tutti” prevede il concentramento a piazza del Parlamento alle ore 16:30, da lì muoverà un corteo fino a piazza Bologni, dove alle 17 è previsto il palco sul quale si alterneranno interventi dei rappresentanti delle forze politiche, di associazioni, sindacati ma anche di semplici cittadini che racconteranno esperienze e disavventure e proporranno ricette di interventi da sottoporre a Schifani.