Un cinquantenne ricoverato al Civico di Palermo

Un uomo, A.L. di 50 anni, si trova in gravissime condizioni all’ospedale Civico di Palermo dopo un violento impatto avvenuto ieri a Santa Flavia, nel palermitano, in via Salvatore Quasimodo, ad angolo con la via Giovanni Falcone. A scontrarsi una moto Suzuki, guidata dal cinquantenne, e un’Alfa 156. Nello scontro l’uomo è finito sull’asfalto. Sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale palermitano. Le sue condizioni sono serie. La prognosi è riservata. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Ieri altro incidente, grave giovane

E’ sempre in gravi condizioni la giovane di 23 anni di Carini, A.B., finita fuori strada con la sua auto a Torretta. Anche in questo caso le indagini sono condotte dai carabinieri. Le condizioni della giovane ricoverata al trauma center sono considerate gravi dell’equipe medica, e difatti la prognosi resta riservata. La 23enne nei prossimi giorni sarà sottoposta ad alcuni delicati interventi chirurgici. Per cause in corso di accertamento la notte tra sabato e domenica la ragazza è finita prima contro il guard-rail e poi contro un albero distruggendo la Lancia su cui viaggiava.