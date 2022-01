Drammatico incidente a Torretta, ragazza di 23 anni in coma

Ignazio Marchese di

23/01/2022

Drammatico incidente a Torretta. Una giovane a bordo è finita fuori strada distruggendo la vettura. L’impatto è stato violentissimo. La giovane è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. La giovane è stata affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale. Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini. La giovane è arrivata in coma in ospedale. E’ è tuttora ricoverata in rianimazione. Le sue condizioni sono molto serie. Un altro incidente si è verificato questa mattina sempre a Torretta. Due persone sono rimaste ferite. Una gestante e un anziano trasportati all’ospedale Civico e a Villa Sofia. Drammatico incidente ieri in viale Regione Siciliana Ancora viale Regione Siciliana, ed in particolare il sottopasso di via Belgio, tristemente protagonista dell’ennesimo incidente stradale. A restare coinvolte 4 persone che viaggiavano all’interno di un’auto che è uscita fuori strada. Tra loro anche un bambino. Le loro condizioni al vaglio dei sanitari. La prima ricostruzione Secondo quanto è stato accertato i 4 feriti viaggiavano a bordo di un’auto che stava procedendo in viale Regione Siciliana. Il mezzo all’improvviso è finito fuori strada all’altezza del sottopasso di via Belgio ed ha finito al sua corsa contro il pilastro. Immediato l’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118 che ha dato le prime cure agli occupanti, trasferiti poi in pronto soccorso. Le possibili cause Al momento si sta provando a ricostruire quanto accaduto, soprattutto le cause che hanno portato all’impatto. Forse un colpo di sonno del conducente, una distrazione o l’alta velocità. Tutte ipotesi plausibili che sono al vaglio di chi ha proceduto ai rilievi. Strada ad alta incidentalità Questo tratto in particolare di viale Regione è ad alta incidentalità. Lo testimoniano i frequenti incidenti che si verificano, alcuni anche di grave entità. L’ultimo episodio di rilievo appena il mese scorso con un’auto che si è ribaltata. La donna dentro il veicolo aveva un piccolo cagnolino che, probabilmente per la paura, fuggì col guinzaglio al collo. L’ultimo incidente mortale L’ultimo tragico precedente in viale Regione avvenne nell’agosto scorso, anche se in altra zone rispetto al sottopasso di via Belgio. Francesco Paolo Randazzo, 69 anni, è morto quasi all’imbocco dell’autostrada in direzione Catania. Randazzo si trovava alla guida del camion utilizzato per la vendita di frutta e verdura ed è finito contro un escavatore, che si trovava lì in quel momento perché utilizzato per alcuni lavori in corso relativi alla posa della fibra ottica. La vicina via Belgio altrettanto pericolosa Nella vicina via Belgio c’è stato recentemente un altro incidente nella corsia laterale all’altezza della rotonda. Una moto di grossa cilindrata ha impattato un suv Peugeot nella trafficata via palermitana.

