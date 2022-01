IL CASO NEI PRESSI DEL PONTE CORLEONE

I sottopassi di viale Regione Siciliana, a Palermo, continuano a vivere uno stato di totale abbandono. Come documentato nelle immagini nella struttura all’altezza del ponte Corleone, tali passaggi pedonali risultano totalmente abbandonati.

In un momento di piena pandemia come quella vissuta negli ultimi anni, l’attenzione alla salute pubblica dovrebbe rappresentare il valore per eccellenza da attenzionare con la maggiore perizia possibile. Invece, il degrado è evidente ad occhio nudo. Con buona pace dei pedoni, in particolare delle persone più fragili, costrette a fare salti mortali per spostarsi giornalmente da un lato all’altro della città.

Il caso dei sottopassi di viale Regione Siciliana

Chi deve muoversi da una parte all’altra di Palermo, ha serie difficoltà. Problemi che aumentano nel caso di quei cittadini che decidono di muoversi a piedi. Sovrappassi senza ascensori funzionanti, pochi semafori pedonali e sottopassi in condizioni pietose dal punto di vista igienico-sanitario.Un quadro che diventa sempre più evidente spostandosi verso le periferie del capoluogo siciliano.

Lo dimostra lo stato del sottopasso all’altezza del ponte Corleone. Struttura nella quale, da anni, regna il degrado più totale. Le scalinate sono dissestate e, in alcuni casi, piene di erba. Più si scende, più la situazione peggiora. All’interno del varco pedonale, ovviamente al buio, vi è il costante abbandono di rifiuti indifferenziati. Spazzatura alla quale si uniscono le continue infiltrazioni d’acqua. Un mix che crea un’odore nauseabondo, al quale si unisce la costante presenza di insetti, soprattutto nel periodo estivo. In una situazione del genere, chi pensa di passare da quel sottopasso è davvero temerario.

Le alternative inesistenti per i disabili

Un fatto che si unisce alla totale mancanza di alternative per i disabili, tagliati letteralmente fuori dalla mobilità cittadina nell’asse di viale Regione Siciliana. Fatto evidente analizzando non solo lo stato dei sottopassi, ma anche nel malfunzionamenti delle strutture dei sovrappassi.

In particolare, si registra un problema decisamente serio, ovvero il mancato funzionamento degli ascensori. Elementi fondamentali per quelle persone portatrici di handicap, anziane o comunque fragili, per potere evitare di percorrere oltre sei rampe di scale in salita. Soltanto in una delle strutture presenti in viale Regione gli elevatori sono risultati in funzione, ovvero in quella nei pressi di piazzale Einstein. In tutte le altre vi è la totale assenza di manutenzione, con l’incuria che appare evidente a chiunque si trovi a transitare in zona.