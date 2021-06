Mercoledì la manifestazione

Per sensibilizzare la donazione di sangue scende in campo la Capitaneria di Porto. Mercoledì prossimo dalle 9 alle 13 nei pressi della sede dell’ufficio circondariale marittimo della guardia costiera a Porticello, ci sarà un’autoemoteca per la donazione del sangue.

L’iniziativa è stata voluta dal comandante Fabio Giuseppe Garozzo, e dal sindaco del Comune di Santa Flavia, Salvatore Sanfilippo, con la collaborazione del comando di polizia municipale, guidato dal Comandante Anna Maria D’Acquisto, vedrà l’impiego dei volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Palermo, presieduto da Laura Campione.

Tutta la cittadinanza flavese, con particolare riferimento alla marineria e ai lavoratori del settore, è pertanto invitata a sostenere l’iniziativa di solidarietà sociale, nella consapevolezza che nel contingente periodo di emergenza sanitaria “Donare il Sangue Salva una Vita”.