C’è fermento tra le strade di Palermo per il Festino numero 401, Santa Rosalia torna tra le piazze, nelle chiese e nei parchi sottoforma di spettacoli per la cittadinanza. Un’iniziativa proposta dall’assessorato alla Cultura che prevede 8 spettacoli gratuiti per preparare i devoti alla data più attesa dell’anno: la celebrazione della Santuzza protettrice di Palermo. Si entrerà in scena da martedì 8 luglio fino a domenica 13 luglio coinvolgendo tutti i quartieri cittadini in un percorso artistico in memoria di Rosalia.

“Libera di essere Libera” al sagrato della Cattedrale

Tra gli appuntamenti più attesi, spicca lo spettacolo in programma mercoledì 10 luglio alle ore 21 sul Sagrato della Cattedrale, intitolato “Libera di essere Libera”. Il recital vedrà protagonisti Giò Di Tonno, celebre interprete di Notre Dame de Paris, e Camilla Rinaldi, in un’emozionante narrazione della vita della patrona di Palermo. Lo spettacolo, firmato dalla regia di Ugo Bentivegna e dalla drammaturgia storica di Filippo Sapienza, è descritto dagli organizzatori come «un’esperienza intensa e romantica che coinvolgerà il cuore della città».

A presentare l’iniziativa è l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella, che commenta: “Si tratta di un cartellone culturale di altissimo livello, con artisti di grande spessore. La voce di Giò Di Tonno è conosciuta a livello internazionale e contribuirà a rendere ancora più speciale l’avvicinamento al Festino. Anche quest’anno vogliamo offrire un racconto originale della figura di Rosalia, capace di coniugare cambiamento e bellezza: due concetti che ben rappresentano lo spirito di una Palermo viva, in evoluzione e sempre pronta a rinnovarsi sotto lo sguardo della Santuzza”.

Il programma

Martedì 8 luglio alle ore 21.30, presso il Parco Tindari di Borgo Nuovo, andrà in scena lo spettacolo teatrale dal titolo “Triunfo alla Santa”, messo prodotto dalla compagnia “I Sunatura Al Tarab”. Sul palco si esibiranno Sebastiano Zizzo al violino, Arturo Di Natale alla chitarra, Giuseppe Girgenti al contrabbasso e Raffaele Pullara al mandolino. La narrazione sarà affidata alla voce di Anton Giulio Pandolfo, accompagnata da quella di Piero Giovenco.

Mercoledì 9 luglio alle 21, in Piazza Monte di Pietà, sarà la volta dello spettacolo “Sante Delizie – Canti e Cunti”, ideato da Francesca Picciurro con musiche di Marzia Cillari. Le protagoniste saranno Stefania Blandeburgo, Francesca Picciurro e Marzia Cillari.

Giovedì 10 luglio alle 21, il Sagrato della Cattedrale ospiterà il recital teatrale “Libera di essere Libera”, con la regia di Ugo Bentivegna e la drammaturgia storica di Filippo Sapienza. A interpretare la narrazione saranno gli artisti Giò Di Tonno e Camilla Rinaldi.

Venerdì 11 luglio alle 21.30, al Centro polivalente sportivo Padre Pino Puglisi e Massimiliano Kolbe di via San Ciro 23, nel quartiere Brancaccio, Tony Sperandeo sarà protagonista dello spettacolo “Con Quella Faccia un Po’ Così”, un sentito omaggio alla Santuzza.

Sempre venerdì 11 luglio alle ore 21.30, a Palazzo Comitini andrà in scena “Rosalia è Palermo”, uno spettacolo scritto e interpretato da Lollo Franco, con la partecipazione di Nicola Franco, che offrirà al pubblico un intenso racconto sul legame tra Santa Rosalia e la città.

Sabato 12 luglio alle ore 19.30, nella Piazzetta della Pietà alla Kalsa, verrà rappresentato lo spettacolo “A Munti Piddirinu C’è Na Rosa”, scritto da Vito Parrinello e Rosa Mistretta e interpretato da Elisa Parrinello con la Compagnia Teatro Ditirammu.

Domenica 13 luglio alle ore 21.30, nel quartiere Zen (in un luogo ancora da definire), andrà in scena “Rosa tra le Rose”, una performance di sand art realizzata da Stefania Bruno, con narrazione a cura della voce recitante di Vincenzo Bruno.

Infine, nei giorni 11, 12 e 13 luglio alle ore 20.30, ai Quattro Canti si terrà lo spettacolo “Il Cunto di Rosalia”, con l’attore e cuntista Salvo Piparo. Lo spettacolo sarà arricchito dalle musiche eseguite con la lira greca e dalla voce di Margherita Riotta, accompagnati dalle coreografie di Cinzia Cona.