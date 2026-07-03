In occasione delle celebrazioni del Festino di Santa Rosalia, la galleria d’arte Il Casino delle Muse di Palermo è lieta di presentare “ROSALIA”, mostra personale dell’artista veneziano Nikarte che inaugurerà giovedì 9 luglio 2026 alle ore 18.00 presso gli spazi espositivi della galleria in via XII Gennaio 11.

Il progetto nasce come un omaggio alla figura della Santuzza, patrona di Palermo e simbolo identitario della città, proponendo una riflessione sul rapporto tra memoria collettiva, devozione popolare e linguaggi dell’arte contemporanea. In un momento dell’anno in cui Palermo rinnova il proprio legame con Santa Rosalia attraverso uno degli appuntamenti più sentiti della sua tradizione culturale e religiosa, la mostra invita il pubblico a osservare questa figura non soltanto nella sua dimensione spirituale, ma anche come patrimonio simbolico condiviso e ancora profondamente vivo nell’immaginario cittadino.





Tra le opere esposte figura “Ex-Voto Santa Rosalia”, realizzata su originali pagine di un Messale Romano stampato a Venezia nel 1750, lavoro emblematico della poetica dell’artista. In quest’opera la memoria della carta antica e la forza del gesto contemporaneo convivono sulla stessa superficie, trasformando un documento storico in una nuova immagine capace di generare significati inediti e di restituire nuova vitalità alla tradizione.

La mostra sarà visitabile fino al 31 luglio 2026 presso la Galleria Il Casino delle Muse, in via XII Gennaio 11 a Palermo, dal martedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. Per informazioni, approfondimenti e materiali dedicati al progetto espositivo è possibile consultare l’archivio online della Galleria Il Casino delle Muse all’indirizzo www.ilcasinodellemuse.com.

Luogo: Galleria d’arte contemporanea il Casino delle Muse, via XII gennaio, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 18:00

Artista: Nikarte

Link: https://www.ilcasinodellemuse.com/post/rosalia-santa-rosalia-tra-memoria-identità-e-arte-contemporanea

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