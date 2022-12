La polizia ha eseguito due ordinanze cautelari d’interdizioni all’attività imprenditoriale per 12 mesi nei confronti di marito e moglie cinese che operano nel settore della pelletteria. E’ stato previsto nello stesso provvedimento il sequestro di circa 51 mila euro. I coniugi sono accusati di sfruttamento lavorativo, avendo costretto i propri dipendenti a lavorare con turni massacranti e senza pausa, per una salario misero.

Dipendenti a lavoro dalle 8 alle 19

L’azienda a Sant’Erasmo si trova in un capannone dove i tetti sono di eternit. Diversi lavoratori erano impiegati dalle 8 alle 19 con un’ora di pausa e con una paga di 300 euro al mese. Secondo le indagini i dipendenti della società maneggiavano macchinari senza possedere una formazione adeguata. Per controllare i lavoratori è stato installato nella fabbrica un impianto di videosorveglianza.

Violenta rapina ai danni di un commerciante cinese

La polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza, un 29 enne cittadino straniero, accusato di rapina impropria ai danni di commerciante cinese a Palermo nella zona della stazione centrale. L’uomo ha cercato di rubare alcuni oggetti. I furti sono stati notati dal negoziante che ha chiesto la restituzione della merce. Il rapinatore ha minacciato con un coltello il negoziante e la moglie. Ne è nata una lite con tanto di aggressione e nella colluttazione il cinese ha riportato una ferita alla testa. I poliziotti sono riusciti a bloccato e portarlo in questura.

Giorni fa la rapina in un supermercato

Una rapina ad un supermercato di Palermo era stata denunciata durante il ponte dell’8 dicembre. Un uomo a volto coperto armato di pistola ha fatto irruzione nel centro commerciale Sisa in via Laurana. Il rapinatore armato di pistola si è diretto verso le casse e ha preso i soldi che si trovavano in cassa. Poi è fuggito in direzione di via Sampolo. I dipendenti hanno chiamato i carabinieri della compagnia di San Lorenzo che indagano. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze di quanti si trovavano nel supermercato.