Sarà eseguita oggi l’autopsia sul corpo di Paolo Taormina all’istituto di medicina legale del Policlinico. L’esame sarà eseguito dalla dottoressa medico legale Ginevra Malta.

Ieri per tutto il giorno non è stato chiaro se il giovane fosse stato ucciso da un colpo di pistola o da un oggetto contundente. Non c’era il foro d’uscita della pallottola e questo aveva lasciato qualche dubbio agli inquirenti.

Ieri sera davanti al pm Maurizio Bonaccorso e all’avvocato Luca Monteleone Gaetano Maranzano ha confessato di avere sparato un colpo alla tempia. Adesso con l’autopsia si dovrà accertare se il racconto sia vero. Ieri mattina nella zona del locale in tanti, compresa la madre della giovane vittima, hanno detto di avere sentito un colpo di pistola e poi il fuggi fuggi dei giovani dello Zen a bordo di scooter.

La madre è stata la prima a soccorrere il figlio che stava morendo. I pantaloni indossati ieri erano sporchi di sangue.