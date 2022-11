il collegamento

Sasà Salvaggio con il suo Web Show ha fatto la sua apparizione su Rosaenero Web & Tv il nuovo programma di Video Regione realizzato in co – produzione con Blogsicilia.it e Stadionews.it e condotto da Guido Monastra. Nel corso della puntata che è andata in onda lunedì 7 novembre alle 18 sul canale 14 del DT ed in diretta streaming sulle pagine e sui social di Blogsicilia e Stadionews si è parlato del Palermo in ripresa dopo due vittorie consecutive che rimettono salda in sella la conduzione tecnica di Eugenio Corini che era stata messa in discussione dalla tifoseria nel corso del mese di ottobre.

Adesso il clima per il tecnico del Palermo è cambiato così come è cresciuta la fiducia della tifoseria e della critica intorno alle possibilità dei rosanero in questa prima stagione governata dai nuovi proprietari del City Group. Fiducia che non è mai stata messa in discussione da Fabrizio Vitale, Salvatore Geraci e Giuseppe Leone che affiancano Guido Monastra nella nuova trasmissione sportiva del lunedì e che è stata confermata ieri dall’intervento di Sasa Salvaggio che, da buon tifoso attento alle imprese rosanero, aveva anche lui criticato la gestione Corini che adesso è atteso alla sfida complicatissima di questa settimana sul campo del Cosenza in seria difficoltà.

Secondo Sasà Salvaggio, il Palermo visto prima a Modena e poi contro il Parma non è stato eccezionale ma i risultati portano fiducia ed entusiasmo. Adesso Corini – prosegue Sasà Salvaggio – ha “preso” lo spogliatoio in mano ed anche il pubblico in qualche modo. Quindi adesso non va cambiato nulla. Insomma, il comico palermitano molto popolare sia in Italia che presso le comunità italiane all’estero si scopre, in questo intervento ai microfoni di Guido Monastra e c., un vero tifoso capace di cambiare opinione così come è costume specifico di ogni vero tifoso rosanero. Nella breve intervista concessa in collegamento lo show men siciliano si mostra comunque un buon intenditore di calcio. (ndr. Il video in questo articolo)

Sasà Web Show sul canale 14

Il comico palermitano ha avviato da questa stagione una importante collaborazione con Video Regione, canale 14 del Digitale Terrestere, dove è possibile vederlo ogni giorno in un format molto social denominato Sasà Web Show. Ma le vere sorprese per canale 14 e Sasà Salvaggio arriveranno nel mese di novembre: partirà un nuovo progetto comico che i siciliani potranno vedere sul canale 14 in prima serata.

Rosanero web & Tv amuleto rosanero

Il nuovo format sportivo di Guido Monastra gira la boa delle prime 4 puntate e si dimostra, fino a questo momento, un vero e proprio amuleto rosanero: da quando è andata in onda la trasmissione il Palermo è imbattuto. I conduttori ne sono consapevoli e lo dichiarano sommessamente nella speranza che la stagione di Corini e compagni abbia segnato una svolta con i risultati delle ultime due settimane. Anche i dati di ascolto in ambiente digitale ( oltre 10 mila views per puntata sui canali di emissione in streaming) dimostrano attenzione ed interesse per il modo competente e garbato con il quale Monastra e Vitale, con Salvatore Geraci sopra tutti, commentano i fatti del Palermo, anche in situazioni come quelle dello scorso mese in cui sembrava che anche la lotta salvezza potesse diventare qualcosa di arduo.