Tutti i giorni sul canale 14

L’eclettico artista Sasà Salvaggio entra nel palinsesto di Video Regione, canale 14 del digitale terrestre con il Web Sasà Show. E’ iniziata, infatti, la programmazione in palinsesto del suo show.

Sasà Salvaggio porta in televisione con la sua carica di simpatia le chicche trovate sul web e suoi social nonché la sicilianità che già porta da anni in giro per il mondo. Giocherà molto sui commenti del pubblico.

Questi gli orari settimanali del Web Sasà Show

Il lunedì alle 6.15; 10; 13; 15; 18.30; 21.25. Il martedì alle 6.15; 10; 12.45; 19; 21.25. Mercoledì 6 passaggi quotidiani (6.16; 10; 13; 15; 18.30; 21.25). Giovedì alle 6.15; 10; 13; 15; 19 e 21.45.

Venerdì altri sei passaggi (6.15; 10; 13; 15; 19; 21.25).

Sabato alle 6.15; 10; 13; 15; 21.25. Domenica alle 6.15; 10; 13; 15; 19; 21.15.

L’esordio 30 anni fa

Salvaggio inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo 30 anni fa, nel 1992 con la trasmissione comica da lui ideata intitolata Non è la Rai, non è Canale 5 ma allora chi schifiu è dove ha ridoppiato in dialetto palermitano i personaggi in alcune scene dei classici Disney ma anche di Hanna e Barbera (Flintstones). Questi ridoppiaggi, uniti a quelli di alcuni classici come Ben Hur, o Bodyguard sono diventati col passare del tempo anche molto ricercati, e cliccati, sul web.

Due anni dopo è l’ideatore della trasmissione Sgrilla la Notizia, parodia del più ben noto telegiornale satirico Striscia la notizia. Proprio l’ideatore della trasmissione di Canale 5, Antonio Ricci, si accorge di lui e lo arruola per il suo programma, inviandolo soprattutto nella sua città d’adozione, Palermo. Dopo aver curato per anni la redazione siciliana del programma, nel periodo di aprile, maggio e giugno del 2004 conduce in studio insieme a Luca Laurenti, situazione che si ripeterà negli anni seguenti.

Nel 2009 vince un Oscar al Sicilian Film Festival di Miami, con il DvD sottotitolato in inglese Racconti di Sicilia come miglior documentario sulla storia e l’ironia dei siciliani. Nel 2010 è testimonial delle promozioni di Chateau d’Ax, in onda all’interno della trasmissione Zelig su Canale 5.

Nel 2022 prende parte a Incastrati, la serie in onda su Netflix scritta, diretta e interpretata da Ficarra e Picone.