con il Green Pass

Al Teatro di Villa Filippina tre serate all’insegna della buona musica, della comicità e del divertimento

Il concerto “Original Songs” del cantante israeliano Sagi Rei

Tante risate grazie al noto showman palermitano Sasà Salvaggio che porterà in scena il meglio del suo repertori

Il comico palermitano Stefano Piazza con il suo “Piazza Grande Show” accompagnato dai medley della FQQ band

Il Teatro di Villa Filippina a Palermo sarà la location di tre serate all’insegna della buona musica, della comicità e del divertimento. Si partirà il 9 settembre alle ore 21.30 con il concerto “Original Songs” del cantante israeliano Sagi Rei. La voce unica dell’artista internazionale Sagi Rei accompagnerà il pubblico in un viaggio di 10 canzoni tra la musica Black, Folk e Soul. Tante risate grazie al noto showman palermitano Sasà Salvaggio che venerdì’ 10 settembre alle 21.30 porterà in scena il meglio del suo repertorio, accompagnato musicalmente dal maestro Peppe Corsale. Una comunicazione virale continua che spopola soprattutto per i video da milioni di visualizzazioni all’interno del format Piazza Grande sarà quella portata in scena sabato 11 settembre, sempre alle ore 21.30 dal comico palermitano Stefano Piazza con il suo “Piazza Grande Show” accompagnato dai medley della FQQ BAND.

Sagi Rei a Villa Filippina

La voce unica dell’artista internazionale Sagi Rei accompagnerà il pubblico in un viaggio di 10 canzoni tra la musica Black, Folk e Soul. “Original songs e’il nome dell’ultimo album del musicista israelita realizzato insieme alla moglie Helena. “E’ come un raccontarsi e raccontare come il mondo sia cambiato dal nostro incontro in poi”, dichiara l’artista e continua sostenendo “ E’ stato facile guardandosi dentro e traendo spunto dalle diversità dei mondi a cui apparteniamo per riunire poi l’ispirazione in una voce unica che possa parlare a tutti”. Una performance intimista che prende il nome dal titolo dell’ultimo lavoro discografico di Sagi Rei che regalerà al pubblico intense emozioni.

Poi tocca al palermitano Sasà Salvaggio

Ritorna in scena venerdì 10 settembre, alle ore 21.30, al Teatro di Villa Filippina a Palermo, il divertentissimo spettacolo di cabaret del noto artista siciliano Sasà Salvaggio. Il comico palermitano continua a registrare milioni di visualizzazioni tra tv e web. Il pubblico potrà ritrovarlo nuovamente on stage con una performance irriverente dove saranno protagonisti aneddoti legati alla Sicilia, alla sicilianità e al suo essere palermitano. Un racconto vivo e colorato della nostra isola, attraverso le caratteristiche del suo popolo, che in maniera educata e raffinata divertirà il pubblico presente. Non mancheranno gl sketch sulle differenze tra Sicilia e America, il rapporto dei palermitani con il cibo e il noto monologo sulle cosiddette “abbanniate con la lapa”. L’eclettico showman Sasà Salvaggio sarà accompagnato al piano dal maestro Peppe Corsale.

Piazza Grande Show

Stefano Piazza monologhista di razza, capace di tenere il palco come pochi altri, con notevoli doti d’improvvisazione, porta in scena un talk show imprevedibile di cabaret musicale che lo vede raccontare curiosità e momenti inediti della sua esperienza web da anni girata in strada, creando momenti di brillante intrattenimento. A scandire i tempi della performance, con spassosi medley musicali, sarà anche la FQQ Band, che accompagnerà l’attore in una mise en scene che affronta i temi della comunicazione e di tutto quello che gira attorno ai social, senza tralasciare dissacranti e ironici aneddoti di vita quotidiana.