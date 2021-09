alla gam il 7 settembre alle ore 21

Un incantesimo, una vera e propria maharìa ha travolto ieri sera la Galleria D’Arte Moderna a Palermo. Alessio Bondì, cantautore siciliano, ha presentato per la prima volta il nuovo disco “Maharìa”. Una festa indescrivibile per una città non più abituata alla bellezza dei concerti. Ad illuminare il palco e stregare il pubblico in platea la Tatum Art Orchestra, l’ensemble di 20 musicisti diretti dal compositore palermitano Alessandro Presti in occasione dell’11esima edizione del Festival Internazionale Palermo Classica.

Le date del tour di Maharìa a Palermo

Lunedì 6 settembre alle ore 21 si è tenuto il concerto di Alessio Bondì. L’artista, i cui biglietti richiestissimi, ha annunciato una seconda data. Martedì 7 settembre alle ore 21 si esibirà alla Galleria D’Arte Moderna a Palermo, Chiostro Sant’Anna.

Maharìa il nuovo disco di Alessio Bondì

Il suo nuovo disco “Maharìa” è uscito il 21 giugno per 800A Records. È disponibile in ascolto sul sito di Alessio Bondì e su Spotify. Ad accompagnarlo è stata la Tatum Art Orchestra. Jazz e Sicilia creano un connubio che ha fatto ballare e cantare tutti i presenti in sala.

Maharìa parla a chi sa ascoltare. È magia, un album che punta alla ricerca di se stessi attraverso le emozioni, le incomprensioni, innamoramenti e vita vissuta tra le vie di Palermo. È autenticità del dialetto siciliano mescolata all’istinto e musicalità inconfondibile del jazz.

La realizzazione dell’album è stata supportata da MiC e Siae nell’ambito dell’iniziativa “Per chi crea”. Prodotto, registrato e mixato da Fabio Rizzo presso Indigo Studios, Palermo e masterizzato da Giovanni Versari a La Maestà. Al disco hanno collaborato Federico Mordino (percussioni), Alfonso Vella (sax), Marilena Sangiorgi (flauto), Francesco Incandela e Nastassja Boris (violini), Maria Adelaide Filippone (viola) e Giuseppe D’Amato (violoncello).

Chi è Alessio Bondì

Alessio Bondì è un cantautore siciliano classe ’88. Il suo disco d’esordio è “Sfardo”. Viene selezionato per il Premio Tenco 2015 e successivamente raggiunge la finalissima per i 5 migliori album in dialetto. Nel 2017 è stato distribuito in 10 Paesi tra Europa e Sud America. A fine 2018 esce il secondo album “Nivuru”. Nel luglio del 2018 il primo singolo estratto “Si fussi fimmina” entra nella classifica Viral 50 Italia di Spotify dove rimane per una settimana e arriva fino al 18mo posto. A inizio 2020 lavora al suo terzo disco ed è lì che nasce “Maharìa”, anticipato dai singoli “Cerniera zip” (marzo 2020), “Ave Maria al contrario” (aprile 2021), “Fataciume” (maggio 2021) e “Taverna vita eterna” (giugno 2021).

Tatum Art Orchestra

TATUM ART Orchestra è un progetto nato da un’idea del trombettista e compositore Alessandro Presti e dei sassofonisti Fabrizio Cassarà e Orazio Maugeri, con l’obiettivo di promuovere l’attività culturale nel territorio attraverso la musica jazz.