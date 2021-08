Alle 21 di sabato 21 agosto con le note di Mozart e Rachmaninov

Continuano gli appuntamenti della rassegna del XI Festival Internazionale Palermo Classica. Sabato 21 agosto alle 21, la Galleria d’Arte Moderna di via Sant’Anna, nel cuore del centro storico, le note di Sofia Vasheruk ed Oxana Shevchenko saranno protagoniste di un concerto per due pianoforti.

Il concerto

Le due musiciste internazionali, che si sono già esibite in città in alcune altre occasioni, saranno impegnate nell’esecuzione della Sonata per due pianoforti K488 di Mozart, la Suite n.1 op. 5 e la Suite n. 2 op. 17 di Sergey Rachmaninov. Un appuntamento di grosso spessore, dunque, per gli amanti della classica.

Le due pianiste

Sofia Vasheruk nasce a Mosca in una famiglia di musicisti e inizia a studiare il pianoforte all’età di 4 anni. Partecipa a diversi concorsi internazionale che l’hanno vista protagonista come finalista. Assecondando la propria indole di concertista, sin da giovanissima si propone interprete degli autori classici quali, Bach – Mozart – Beethoven, passando per Chopin fino ad arrivare agli autori che più riflettono la sua sensibilità: Rachmaninov e Debussy. Si dedica con passione anche alla musica da camera e ai recital solistici, che tiene regolarmente.

La carriera è in continua evoluzione e oggi vede la realizzazione del suo primo Cd attraverso il quale inizia un nuovo viaggio musicale rendendo omaggio, nel centenario, a Claude Debussy.

La kazaka Oxana Shevchenko è riconosciuta a livello internazionale come una pianista di eccezionale talento, richiesta tanto come solista quanto come musicista da camera. Oxana si è esibita per la prima volta​​ come solista con l’Orchestra Nazionale Sinfonica Kazaka all’età di nove anni e ha fatto il suo debutto occidentale a Vilnius con l’Orchestra Sinfonica Nazionale Lituana diretta da Juozas Domarkas nel 2004.

Brillante musicista da camera​​, ha collaborato con musicisti come il Kopelman Quartet, il Brodsky Quartet, Narek Hakhnazaryan, Ray Chen e Alena Baeva. Da quel momento in poi ha suonato con orchestre sinfoniche in tutto il mondo.