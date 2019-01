A Palermo

Domani ritorna il Season Brunch della domenica alla caffetteria della Galleria d’Arte Moderna abbinato alla ricca offerta culturale del Museo.

Per i bambini dalle 11.30 alle 13.00 una visita gioco. Per gli adulti, alle 11.30 una visita guidata ai depositi museali, alle 12.30 la visita guidata alla mostra Antonino Leto. Tra l’epopea dei Florio e la luce di Capri.

Dalle 11.00 alle 16.00, in caffetteria un ricco menù realizzato con ingredienti di stagione, a chilometro zero, da gustare con lentezza grandi e piccoli insieme, un momento per tutta la famiglia o per ritrovarsi con gli amici.