Gli ospiti

Alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, la ventiduesima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

In occasione della vigilia di Capodanno, ci sarà una doppia conduzione: Massimo Minutella sarà affiancato da Sasà Salvaggio.

Tanti i collegamenti: I Soldi Spicci, Natale Giunta, Paolo Belli, Giuseppe Castiglia, Carlo Kaneba e Siciliani all’Estero.

