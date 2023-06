Scade convenzione Wind – Consorzio Sintesi, oltre 250 lavoratori col fiato sospeso

Manlio Viola di

03/06/2023

Oltre 250 lavoratori fra appartenenti a categorie protette e dipendenti normodotati sono con il fiato sospeso per l’avvicinarsi della scadenza della convenzione fra Wind tre e il Consorzio Sintesi che dal 2006 gestisce i flussi per conto della grande compagnia telefonica.

L’accordo fra Wind Tre e Sintesi è attivo a Roma, Napoli e Palermo e andrà a scadere alla fine di giugno. In particolare in Sicilia si trovano la quasi totalità dei dipendenti che costituiscono le quote obbligatorie di assunzioni riservate a categorie protette. Qui a gestire i flussi per conto di Sintesi è la Call.it, cooperativa sociale che fa parte del Consorzio Sintesi.

Accordi in scadenza

Gli accordi fra WindTre e il Consorzio Sintesi andranno a scadere a fine 2023, se non saranno espressamente rinnovati entro il mese corrente. Per questo cresce la tensione fra i lavoratori che temono per il loro posto di lavoro anche per effetto delle voci messe in giro nelle ultime settimane.

“Sulla vicenda abbiamo chiesto un incontro a Wind Tre – dicono a Blogsicilia Mimma Calabrò segretario generale Fist Cisl Sicilia e Stefano Spitalieri segretario generale Fisascat Cisl Palermo Trapani – e l’azienda ha risposto con una lettera nella quale manifesta ampie garanzie circa il mantenimento dei livello occupazionali”

L’intenzione di Wind appare chiara ed evidente. Si tratta di rinnovare l’incarico ma “con soggetto diverso rispetto all’attuale Cooperativa Sociale – scrive l’azienda – sottolineando che il rinnovo della Convenzione prevede le medesime garanzie per i lavoratori impiegativi assicurando che il loro passaggio alla nuova Cooperativa Sociale sarà totalmente garantito da Wind”.

Un chiarimento contenuto in una lettera di risposta inviata formalmente all’Assessorato al lavoro e alla Famiglia della Regione siciliana e, in copia conoscenza, ai sindacati che avevamo fatto richiesta di incontro.

“Alla luce del contenuto di questa lettera – continuano i due sindacalisti – faremo richiesta di incontro urgente all’Assessorato per mettere un punto sulla vicenda e dare serenità alle persone grazie alle rassicurazioni di Wind”

No alle tifoserie

“Una situazione così delicata va gestita senza tifoserie – precisano, però, Calabrò e Spitaleri – gli accordi commerciali riguardano esclusivamente l’azienda e la sua strategia industriale. Certamente devono essere garantiti i livelli occupazionali e retributivi di questi lavoratori. il nostro impegno è sul piano dei diritti acquisiti, dell’anzianità e dei livelli di retribuzione”.