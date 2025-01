Il sostituto procuratore di Termini Imerese, Lorenza Turnaturi, ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare per la “pericolosità sociale” dell’uomo. La vicenda è iniziata lo scorso ottobre nel corso di un incidente stradale in via Consolare, a Bagheria.

Nel corso degli accertamenti un giovane, figlio dell’uomo ora ai domiciliari, era passato da lì per caso e, come ricostruito, aveva iniziato a sbeffeggiare gli agenti che lo hanno bloccato e identificato.

