L’avvocato Walter Virga è stato assolto dall’accusa di peculato dalla corte d’appello di Palermo. Il processo nasce dall’indagine sugli illeciti nella gestione dei beni confiscati alla mafia che coinvolse l’ex presidente della sezione misure di prevenzione Silvana Saguto. Virga è stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste.

Era difeso dall’avvocato Enrico Sorgi che aveva impugnato il verdetto di condanna emesso in primo grado. La corte ha anche revocato le sanzioni accessorie e i risarcimenti in favore della parte civile, la Nuova Sport Car Spa, di cui Virga era stato amministratore giudiziario.

La vicenda giudiziaria, che vedeva Virga imputato proprio come amministratore giudiziario per il sequestro del gruppo societario Rappa, tra indagini e processi è durata 10 anni. L’avvocato era stato già prosciolto in primo grado dalle altre accuse.

Virga era stato inizialmente accusato di una serie di irregolarità commesse nella gestione di alcuni beni confiscati agli imprenditori Rappa, tra cui la Nuova Sport Car, la concessionaria che amministrava su incarico dell’ex giudice Silvana Saguto (nel frattempo condannata e radiata dalla magistratura).

In primo grado l’avvocato ebbe 4 anni e 6 mesi per peculato mentre fu assolto da alcune accuse ed altre ancora furono dichiarate prescritte. Secondo i pm avrebbe venduto auto a prezzi super scontati ad amici determinando mancati guadagni per la concessionaria.