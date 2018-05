Intervento degli agenti della volante San Lorenzo

E’ fuggito da casa in via Timeo armato di coltello. Doveva essere sottoposto ad un Tso. Ma è fuggito da casa mentre gli agenti della polizia municipale lo stavano portando in ospedale.

L’ uomo armato di coltello è entrato nella chiesa di Partanna Mondello, mentre il parroco stava celebrando la messa.

Sono stati attimi di terrore per i fedeli. L’uomo, con evidenti problemi psichici, si è diretto verso il sacerdote e ha minacciato i presenti.

Immediato è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti.

L’uomo è stato subito bloccato dagli agenti della volante del commissariato San Lorenzo, che lo hanno disarmato e portato in ospedale a Villa Sofia per il trattamento sanitario obbligatorio.