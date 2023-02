Il colpo nell’attività di via Leonardo da Vinci

Rapinatori sempre più scatenati a Palermo. Questa volta ad essere presa di mira l’Upim di Palermo in via Leonardo da Vinci. Due giovani incappucciati e armati di coltello hanno fatto irruzione nel centro commerciale e hanno svuotato le casse. Il bottino di circa mille euro. I rapinatori hanno minacciato i dipendenti con il coltello e una volta afferrati i soldi sono fuggiti via. Sulla rapina indaga la polizia.

Ennesimo colpo

Nell’ultima settimana è stata registrata una lunga serie di rapine su Palermo. Tra le attività finite nel mirino anche un’ottica di corso Calatafimi dove sabato pomeriggio, intorno alle 18.30, sono entrati due uomini armati di coltello. Mentre uno teneva sotto controllo il commerciante, così da scongiurare eventuali reazioni, il complice ha razziato un espositore rubando decine di paia di occhiali che ha raccolto dentro un sacco. Poi la fuga, forse a bordo di uno scooter, in direzione di via Drago.

Il supermercato di via Roccazzo

Quello stesso giorno, meno di un’ora dopo, cinque persone armate di pistola sono entrate nel supermercato Todis di via Roccazzo, a Passo di Rigano. Due hanno tenuto sotto scacco i dipendenti mentre gli altri tre si sono occupati di svuotare le casse. Poco dopo la banda è fuggita a bordo di un’auto in direzione di via Leonardo da Vinci. Gli investigatori hanno ascoltato il racconto delle vittime e di alcuni potenziali testimoni. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Anche una farmacia

Nei giorni scorsi altri rapinatori scatenati. Tre uomini armati di pistola hanno assaltato la farmacia di via alla Falconara. A lanciare l’allarme è stato il farmacista che ha chiamato il 112 riferendo di aver appena ricevuto la “visita” di una banda di rapinatori che sono riusciti a portare via un bottino di diverse centinaia di euro. Anche questa volta gli investigatori hanno acquisito i video delle telecamere a circuito chiuso e le immagini riprese da altri impianti installati lungo le ipotetiche vie di fuga.