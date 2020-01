Intervento degli agenti della polizia municipale

L’anno è iniziato nel segno degli incidenti mortali a Palermo. Mentre si festeggiava per le strade, nei locali, nelle abitazioni un’auto ha investito un pedone che è morto poco dopo in ospedale.

La vittima è Salvatore Guercio di 73 anni, padre di un operatore dell’anticendio del 118. L’impatto è avvenuto in via Messina Marine.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo era sceso in strada per buttare la spazzatura.

Dopo essere stato soccorso e trasportato al Civico qui è morto a causa delle gravi ferite provocate dall’impatto.

Le indagini sull’incidente sono condotte dagli agenti della polizia municipale dell’infortunistica.

L’uomo aveva un bar in via Leopardi ad angolo con via Rapisardi. Adesso al posto del bar c’è una tabaccheria.