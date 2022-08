Pallavolo, serie B1 femminile, nuovo arrivo in casa rosanero

Nuovo arrivo alla corte di Tommaso Pirrotta. La giovane schiacciatrice Alessia Isgrò si accorda con il Caffè Trinca Palermo che si sta preparando all’esordio al campionato di serie B1 femminile che partirà il prossimo 8 ottobre.

È il secondo colpo per la matricola rosanero dopo quello ufficializzato pochi giorni fa di Maria Luisa Piatti. Il reparto delle schiacciatrici, dunque, si arricchisce con l’arrivo di Isgrò, classe 2002, alta 1,82.

Chi è Alessia Isgrò, nuova schiacciatrice del Caffè Trinca Palermo

Nata a Torregrotta, Alessia Isgrò si è trasferita a Catania a quindici anni, ed è cresciuta nella Volley Academy WeKondor Catania, realtà giovanile etnea, con cui ha disputato diverse finali nazionali e con cui ha conquistato la promozione in B2.

Nel suo percorso è stata seguita tra i migliori tecnici del settore come Agata Licciardello, Alessandro Giovannetti, Gaspare Viselli, Maurizio Garozzo e Ciro Zoratti. Non ci si stupisce, quindi, se Alessia è una giocatrice completa, solida in ricezione ed efficace anche in attacco.

Nell’ultima stagione ha militato tra le fila del Desi Volley Palmi, in B1, con una salvezza vissuta da protagonista. L’esperienza calabrese, la prima così lontana da casa e la prima fuori da un contesto giovanile, è stata molto importante a livello formativo. Come Alessia Isgrò riconosce: “La scorsa stagione mi ha fatto crescere sotto diversi punti di vista e mi ha permesso di migliorare sia tecnicamente che caratterialmente”.

La squadra prepara per la terza serie nazionale

Il Caffè Trinca Palermo, allenato dal tecnico Tommaso Pirrotta, si prepara alla sua prima esperienza in terza serie nazionale. Dopo aver vinto il proprio girone di B2 nella scorsa stagione, il club rosanero, punta ad un mix tra riconferme e nuovi arrivi per continuare a far bene e, soprattutto, a mantenere la categoria.

Per il Caffè Trinca Palermo il campionato di serie B1 comincerà dalla trasferta di Pomezia l’8 ottobre prossimo. La settimana successiva, il 15 ottobre ci sarà subito il derby tutto palermitano con il Terrasini. La stagione regolare si chiuderà il 6 maggio con la trasferta a San Salvatore Telesino.

Altro derby alla sesta giornata con la Teams Catania, poi alla settima in trasferta a Marsala con la Gesan Fly Volley. Alla decima, al Palawinning altro derby con Messina.

Un girone E con trasferte lunghissime a Pomezia, Arzano, Roma, Otranto, Terzigno, Salerno e così via.